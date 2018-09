In einem Interview mit dem Ärztefunktionär Frank Ulrich Montgomery (ZEIT Nr. 9) über die Reform des deutschen Gesundheitswesens war in der letzten Frage leider das entscheidende Wort "höhere" einer redaktionellen Kürzung zum Opfer gefallen. "Sollen auch Rentner höhere Beiträge bezahlen?" hätte die Frage lauten müssen. (Und nicht: Sollen auch Rentner Beiträge bezahlen?) "Bitte, korrigieren Sie in Ihrer ZEIT dieses Bild vom Rentner, der keine Krankenkassenbeiträge bezahlt", schreibt Leserin T. Riehl aus Nürnberg. Eine Bitte, der wir gerne entsprechen: Natürlich zahlen Rentner genauso wie Arbeitnehmer Krankenkassenbeiträge.