Den wortkrähenden Es-Pe-De-Hahn aus den späten sechziger Jahren kann man in dieser Trefflichkeit nicht ins Chinesische übertragen, das ist Hongjun Cai sofort klar. Und was Heideggers "Geworfenheit" inmitten jenes kryptisch raunenden Seins- und Wesensvokabulars angeht, so sieht er nicht weniger Schwierigkeiten auf sich zukommen. Überhaupt, was hat es mit dem Margarineersatz namens Bratolin aus dem Deutschland der zwanziger Jahre auf sich oder mit der zum Tanzvergnügen gehörenden "Schiebermütze"? Wie soll man einem ausländischen Leser bloß den maritimen Schunkelruf "Heidewitzka" oder den wirtschaftswunderlichen Fußballpatriarchen der Deutschen, den "Bundes-Sepp" Herberger, nahebringen?

Es war immer wieder Günter Grass, der die achtzehn anwesenden Übersetzer, die sich vier Tage lang im Steidl-Verlag versammelt hatten, animierte: "Machen Sie ein koreanisches, ein japanisches, ein italienisches, ein spanisches Buch aus Mein Jahrhundert ", forderte er die emsig nachfragenden und diskutierenden Fachleute aus aller Welt auf. Doch keiner der Anwesenden wagte das ernsthaft auf die leichte Schulter zu nehmen. Denn eines war nur zu deutlich: Dieses neue Werk, das im kommenden Juli gleichzeitig in einer Lesefassung und in einer großformatigen Bild-Text-Version herauskommen wird, ist ein von Grund auf deutsches und Grassisches Erfahrungs- und Erzählbuch. Der Boxeraufstand, das proletarische Massenvergnügen Fußball, die ersten Zeppelinflüge, die Erfindung des Radios, apokalyptische Stimmungsbilder und Menetekel des Ersten Weltkriegs, Psychogramme von Tätern und Geschundenen im Zeichen von 1933, Nazitum und Nachkriegsära, Ulkiges und Fatales, Verqueres und Ermutigendes aus der langwierigen deutschen Wiederaufbau- und Wiederfindungsphase zwischen Trizonesien, Kaltem-Krieg-Antagonismus und neuer Schnäppchen-Einheit von 1989.

Es geht in Mein Jahrhundert daher nicht um die plane Eins-zu-eins-Beschreibung von historischen Weltlagen, sondern viel eher um die erzählerische Reflexion der Bedingungen der Möglichkeit und der Risiken von geschichtlicher Erfahrungsbildung schlechthin. Kein Wunder also, daß in diesem Workshop der Übersetzer so unendlich viel Verständnisarbeit geleistet werden mußte. Und jeder Beteiligte konnte leicht einsehen, wie notwendig die Vorarbeit mit den Übersetzern ist, um einem solchen Werk die von Grass befürchtete "Schwächung" durch Übertragung zu ersparen.

Verständig dem Echo des Originalwerks folgen

Seit dem Butt (1977) sind derartige Übersetzertagungen für Grass Vertragsbestandteil. Unendlich viele (Verständnis-)Fehler dürften seitdem vermieden worden sein. Bestätigt worden ist Grass durch einen schwedischen Germanisten: Dessen Band mit den penibel registrierten Übertragungsfehlern der Blechtrommel schwoll fast auf den Umfang des Dichtungsoriginals an.

Die Arbeit des Dichters, so hat Walter Benjamin einmal gesagt, sei eine "naive, erste, anschauliche", die des Übersetzers dagegen eine "abgeleitete, letzte, ideenhafte Intention". Denn die Übersetzung, so Benjamin weiter, "sieht sich nicht wie die Dichtung gleichsam im inneren Bergwald der Sprache selbst, sondern außerhalb desselben, ihm gegenüber und ohne ihn zu betreten, ruft sie in das Original hinein, an demjenigen einzigen Ort hinein, wo jeweils das Echo in der eigenen den Widerhall eines Werks der fremden Sprache zu geben vermag". Betont handwerklich und sachlich verliefen denn auch die Erkundungen und Debatten auf dem Göttinger Übersetzertreffen: Keine Poetisierung der Übertragungsleistung war im Schwange, kein genialisches Nachschaffen des Originalwerkes, sondern diese Übersetzer-Crew wird dem "Echo" des Originalwerks mit dem denkbar verständigsten Ethos der Werktreue folgen. Der Übersetzer bringt keine originäre Welterfahrung, sondern Sprache zur Sprache, implementiert ein Eigenes in das Andere. Darüber gab es unter den Textexperten in Göttingen keinen Dissens. Und dennoch, jeder Übersetzer fordert den eigenen Verstehenskosmos vermittels der fremden Vorstellungs- und Wort-Welten auch immer wieder heraus. Das deutsche Erfahrungsbuch Mein Jahrhundert , schon in diesem Jahr werden 18 Übersetzungen herauskommen - könnte es zu einem Weltbuch werden?