Schleswig-Holstein meerumschlungen: So beschreibt die Landeshymne das touristische Lockmittel der Seebäder zwischen Nord- und Ostsee. Doch der Gästestrom ebbt immer weiter ab. Während 15 Bundesländer im vergangenen Jahr nach längerer Talfahrt wieder steigende Übernachtungszahlen registrierten, setzte allein Schleswig-Holstein seinen Abwärtstrend fort.

Den jahrzehntelang verwöhnten Feriengebieten zwischen Sylt und Fehmarn schwimmen die Felle davon. Scheswig-Holsteins Marktanteil sank innerhalb eines Jahres von 5 auf 4,5 Prozent. "Das liegt nicht am Wetter, sondern an der generellen Veränderung im Nachfrageverhalten", sagt Ralf Kube, Chef des Tourismusverbandes in Kiel. Treue Stammgäste werden rar, weil, so Kube, "das Publikum beweglicher geworden ist". Wer in Spanien für weniger Geld mehr Qualität und dazu eine Garantie für gutes Wetter bekommt, zeigt Wyk auf Föhr oder Travemünde die kalte Schulter.

Schleswig-Holstein fühlt sich auch als Verlierer der deutschen Vereinigung. "Neue und stark subventionierte Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern" hätten zahlreiche Urlauber nach Rügen, Usedom oder Kühlungsborn umgeleitet, glaubt Kube. "Vor allem aus Berlin haben wir viele Stammgäste für immer verloren."

Der Westerländer Tourismusdirektor Peter Douven spricht von "Wettbewerbsverzerrung" und beklagt außerdem den Preisverfall im Charterflugverkehr: "Hamburger, die für uns wichtige Kunden sind, zahlen für den Flug nach Spanien heute kaum mehr als für die Anreise nach Sylt."

In keinem anderen Bundesland spielt der Tourismus eine wirtschaftlich so bedeutende Rolle wie in Schleswig-Holstein: Pro Einwohner registriert die Statistik jährlich 8,2 Gästeübernachtungen (Bayern 5,7; Bundesrepublik: 3,6). Doch wenn sich der Negativtrend fortsetzt, wird Schleswig-Holstein seine Position demnächst an Mecklenburg-Vorpommern verlieren.

Tourismuschef Kube kritisiert die geringe Bereitschaft von Hoteliers und Zimmervermietern, ihre Quartiere über die schleswig-holsteinische Buchungs-Hotline 0431/560 01 00 anzubieten. "Vor allem in der Hochsaison haben wir hier noch zuwenig Ware." Im Land zwischen den Küsten regiert weiterhin die touristische Kirchturmpolitik: Bei großen Reiseveranstaltern wie TUI und Neckermann findet Schleswig-Holstein kaum statt.

Westerland, der größte Urlaubsort im Land, sieht in Reisebüros oder telefonischen Buchungsmöglichkeiten jedoch keine Zukunftsperspektiven. Tourismusdirektor Douven bereitet einen neuen Internet-Auftritt seiner Stadt vor (www.westerland.de). Doch viele schleswig-holsteinische Urlaubsorte leben mit ihrem traditionellen "Zimmernachweis" noch immer in der touristischen Steinzeit. Kube aber gibt die Hoffnung nicht auf: "Niemand widersetzt sich länger ungestraft den Mechanismen des Marktes."