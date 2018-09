Kurz vor der Wahl, am 24. Juni vorigen Jahres, war für die Sozialdemokraten noch alles klar, "Eisenbahnerwohnungen: Verkauf stoppen", forderten sie in einer Pressemitteilung. Mitunterzeichner des Aufrufs: der wohnungspolitische Sprecher Achim Großmann und die verkehrspolitische Sprecherin Elke Ferner der SPD. Der Nürnberger Bundestagsabgeordnete Horst Schmidbauer machte das Thema Eisenbahnerwohnung gar zu einem Schwerpunkt seines Wahlkampfes. In einem Rundschreiben eine Woche vor dem Wahltag versprach er: "Bitte helfen Sie mit. Der Verkauf darf nicht vollzogen werden. Nach dem 27. September wird eine SPD-geführte Regierung dem Drama ein Ende bereiten."

Die SPD hat die Wahl bekanntlich gewonnen. Achim Großmann ist, von der breiten Öffentlichkeit eher unbemerkt, zum parlamentarischen Staatssekretär im Ministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen aufgestiegen, Elke Ferner dort beamtete Staatssekretärin. Der Dienstherr der beiden: Sozialdemokrat Franz Müntefering. Gleichwohl hat Horst Schmidbauer inzwischen ein ernstes Problem: Das, was vor der Wahl Konsens zwischen Basis und Parteispitze war, gilt plötzlich nicht mehr. Auf Drängen von Müntefering hat nämlich die sozialdemokratische Bundestagsfraktion am 23. März grünes Licht für das größte Immobiliengeschäft seit Verkauf der Neuen-HeimatWohnungen gegeben. 114 200 Eisenbahnerwohnungen, die dem Bund gehören, sollen nun doch an ein Bieterkonsortium aus 10 privaten und staatlichen Wohnungsgesellschaften für 7,1 Milliarden Mark veräußert werden - genau wie von der alten Regierung geplant.

Die Basis wittert den Ausverkauf an Spekulanten Ein Riesengeschäft für die Käufer, darunter die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz Aktiengesellschaft und der bayerische Immobilienunternehmer Alfons Doblinger, die fast die Hälfte der Wohnungen übernehmen wollen. Sie zahlen im Durchschnitt lediglich rund 1000 Mark pro Quadratmeter - für Wohnungen, die allgemein gut in Schuß sind und größtenteils in Ballungsgebieten wie Hamburg, Stuttgart oder München liegen. Preise von 2000 bis 3000 Mark pro Quadratmeter sind dort selbst für Wohnungen mit einfacher Ausstattung die Regel. Kein Wunder, daß es an der sozialdemokratischen Basis kocht. "Die Verschleuderung der für einkommensschwache Menschen dringend gebrauchten Eisenbahnerwohnungen an Private oder gar an Spekulanten wie Doblinger wird nicht hingenommen", wetterte beispielsweise der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Georg Kronawitter auf einer Pressekonferenz der Münchner SPD gegen die eigene Regierung. In einem Schreiben an Müntefering legte der Ex-OB vergangene Woche nach: "Statt vermehrt bezahlbare Wohnungen zu schaffen, wollt ihr preiswerte Wohnungen massenhaft verschleudern. Noch widersinniger kann Politik nicht sein."

Wie groß die Wut über die Kehrtwende der rot-grünen Regierung in ihrer Wohnungspolitik auch bei der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands (GdED) ist, bekam Müntefering auf deren jüngstem Gewerkschaftstag zu spüren. Die Entscheidung für den Verkauf "sehe auch ich als Mitglied der Partei, um es sehr deutlich zu sagen, als Wortbruch gegenüber dem, was noch vor der Bundestagswahl erklärt worden war", kritisierte der neugewählte Vorsitzende Norbert Hansen. Und unter starkem Beifall kündigte er an, daß die Gewerkschaft "alle demokratischen Mittel des Widerstandes mobilisieren" werde.

Daß diese Drohung durchaus ernst zu nehmen ist, müßte auch Müntefering wissen. Denn für die Eisenbahner gehört billiger Wohnraum sowohl für aktive Bahner als auch für Ruheständler zum sozialen Besitzstand seit Jahrzehnten. Ausdrücklich ist deshalb im Eisenbahnneuordnungsgesetz festgelegt worden, daß die Eisenbahnerwohnungen eine "betriebliche Sozialeinrichtung" sind, die nicht ohne Zustimmung des Hauptpersonalrates verkauft werden dürfen.

"Er legt sich mit Verbündeten an, die eigentlich mit ihm zusammen eine sozialverträgliche Wohnungspolitik durchsetzen wollen", wundert sich die Präsidentin des Deutschen Mieterbundes und sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Anke Fuchs über die Politik ihres Parteifreundes. An der Haltung des Mieterbundes läßt sie keinen Zweifel: "Wir sind grundsätzlich gegen den Verkauf." Die Mieterschützer machen sich gemeinsam mit der GdED für ein Alternativmodell stark, das die Arbeitsgemeinschaft der Eisenbahnwohnungsgesellschaften (Argewo) ausgearbeitet hat. Danach verkaufen die Gesellschaften, die juristisch Eigentümer der Wohnungen sind, innerhalb der nächsten 10 Jahre rund 20 Prozent der Wohnungen - allerdings nicht an Zwischenverkäufer, sondern direkt an interessierte Mieter. Um dem Verkehrsminister aus seinen aktuellen Finanznöten zu helfen, sollen diese Verkäufe durch einen Kredit von drei Milliarden Mark vorfinanziert werden. Der besondere Charme dieser Lösung: Rund 80 Prozent der Wohnungen blieben weiter im Bundesbesitz, obwohl der Bund nur eine Milliarde Mark netto weniger als bei dem geplanten Gesamtverkauf erzielen würde. Von den 7,1 Milliarden bleiben bei Münteferings Plan unterm Strich lediglich 4 Milliarden Mark übrig.

Von diesem Alternativmodell aber will der Bauminister nichts wissen. "Dieses Alternativangebot erreicht nicht die erforderliche Summe und führt als In-sich-Geschäft zu einer zusätzlichen starken Belastung des Wohnungsbestandes", heißt es in einem Schreiben an die Fraktion. Bürge sei der Bund. Letzteres allerdings ist nach Ansicht von Wohnungsbauexperten nicht wirklich ein Problem: Im Vergleich zu anderen Wohnungsgesellschaften ist die Verschuldung der Eisenbahnerwohnungsgellschaften bisher ungewöhnlich niedrig. Und Münteferings erster Einwand beruht auf einer Milchmädchenrechnung: Für eine Mehreinnahme von einer Milliarde Mark in diesem Jahr verkauft der Bund ein Vermögen von schätzungsweise zehn Milliarden Mark.