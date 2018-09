Nach einer in der vergangenen Woche durchgeführten Umfrage glauben 94 Prozent aller Amerikaner, daß Fernsehen, Filme und Computerspiele zu den Ursachen für das Massaker von Littleton gehören. Die Meinungsforscher von Gallup ermittelten außerdem, daß für 82 Prozent der Befragten das Internet zumindest teilweise für den Amoklauf verantwortlich sei. Computer, Ballerspiele und die universale Vernetzung werden zu Sündenböcken gemacht, auf gleicher Höhe mit den offensichtlich versagenden Eltern der jugendlichen Täter.

Die Folgen sind dramatisch, jedenfalls aus der Sicht junger Menschen, die ein enges Verhältnis zum Computer haben. Sie werden zu gefährdeten, gar gefährlichen Außenseitern stilisiert, das alte, nachweislich falsche Urteil vom einsamen und verhaltensgestörten Computerfreak wiederbelebt. Eine Organisation mit dem Namen National School Safety Center veröffentlichte jetzt eine Liste von Merkmalen, mit denen sich potentielle Gewaltkids angeblich verdächtig machen. Das Machwerk liest sich wie eine Anleitung zur Ausgrenzung von unangepaßten Kindern aller Art. Wer öffentlich zugibt, an brutalen Ballerspielen wie Doom oder Quake Gefallen zu finden (letzteres spielten die Mörder von Littleton), soll zum Schulpsychologen geschickt werden - bei Weigerung droht der Rauswurf aus der Schule. Auch das stunden- und tagelange Feilen an einem Programmcode ohne Rücksicht auf Spiele der Schulmannschaften soll so asozial sein, daß eine genauere Untersuchung geboten erscheint. In dem Online-Angebot Slashdot, eigentlich einem Forum für unabhängige Programmierer und Techniker, sammelte der Journalist Jon Katz Hunderte von Erfahrungsberichten junger Computerfreaks, die durchweg ein düsteres Bild vom Alltag technisch interessierter Jugendlicher zeichnen. "Haltet durch!" rät der ältere teilnahmsvoll: Nach der Schulzeit werden die nerds gegenüber den sporttreibenden Normalos die besseren Karrierechancen haben.