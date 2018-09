Berlin

Unlängst erzählte mir ein Berliner Freund von seinem Besuch im wiederstandenen Hotel Adlon Unter den Linden. Das war einmal das eleganteste Hotel Berlins, Treffpunkt der "Großen". Er schien erstaunt darüber, daß sein Bericht mir offenbar naheging, obwohl er weiß, daß die "Gnade der frühen Geburt" es mir erlaubt hat, das frühere Berlin zu kennen, damals zweifelsohne die lebendigste und kosmopolitischste der Hauptstädte Europas. Eine Stadt, in der es genügte, Talent zu haben, um als verwöhnter Gast aufgenommen zu werden. Eine Stadt, die von nichts genug bekommen konnte und immer wieder Neues zu bieten hatte. Neue Bauten und Avantgardefilme, immer neue Ideen - und dazu noch Marlene.

Im Adlon standen wir am Abend des 30. Januar 1933 in der Halle, eine kleine Gruppe ausländischer Schriftsteller und Journalisten, während draußen eine Fackel tragende, Hakenkreuzfahnen schwingende und Lieder grölende Menge zur nahen Wilhelmstraße drängte, um dem neuen Reichskanzler zu huldigen. "Berlin nous manquera", sagte eine Stimme neben mir, "Berlin wird uns fehlen." Mein Nachbar war Philippe Soupault, der französische Schriftsteller und junge Star einer neuen literarischen Bewegung, der Berlin regelmäßig besuchte.

"Berlin wird uns fehlen" - Worte, die ich bis zum heutigen Tag nicht vergessen habe. Sie sind von schmerzlicher Aktualität. Berlin fehlt uns immer noch. In der Tat ist es leichter, ein Hotel aufzubauen oder ein Warenhaus hinzustellen, als einer Stadt eine neue und echte Identität zu geben. Man kann eine Hauptstadt nicht aus dem Boden stampfen, meinen die "Experten". Und wie lange kann es dauern? "Zwei bis drei Generationen", sagt der eine. "30 bis 40 Jahre", sagt der andere. Ich freue mich, daß Leute, die so reden, "Experten" sind. Es ist deren Eigenart, sich oft zu täuschen.

Aber es wird sicher eine Weile brauchen, ehe Berlin sich daran gewöhnt, eine Weltstadt zu sein und nicht eine bloße Ansammlung von Sehenswürdigkeiten. Eine Weltstadt, die keine Beinamen mehr braucht wie "Frontstadt", "Insel mitten im Roten Meer der russischen Besatzung" oder auch die Touristen anlockende Bezeichnung "Lunapark des Kalten Krieges" mit einer Mauer als Hauptattraktion.

Wenn ich heute mit Berlinern spreche, erstaunt mich immer wieder die Lieblosigkeit ihrer Kommentare. Vielleicht hat man verlernt, sich in seiner Stadt wirklich zu Hause zu fühlen oder gar auf sie stolz zu sein. Dieselbe Lieblosigkeit findet man in Bonn, wo man nun kurz vor dem "Umzug" steht. Man hat zwar keine besondere Sympathie für die Kleinstadt, die den meisten ihrer heutigen Bewohner am Ende des Krieges, als sie "provisorische Hauptstadt" wurde, noch fremd war. Aber man findet Bonn bequem. "Ich weiß immer, wo ich meinen Wagen parken kann."

Auch das früher einmal aufgeworfene Problem des Wetters läßt man nicht mehr gelten. Zu Anfang war immer die Rede davon, daß das Bonner Klima schlecht sei, und man behauptete sogar, daß der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer, der schon lange in der Rheingegend wohnte, der einzige sei, der es ertrage.