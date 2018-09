Rotation war schon. Einst verblüfften die Grünen das Land mit dem Wechsel ihrer Abgeordneten mitten in der Wahlperiode. Demokratietheoretisch gesehen war das interessant. Nur funktionierte es nicht so gut, und irgendwann machten es die Grünen wie alle anderen auch. Verwegener ist man in Schottland. Dort bastelt die Highlands and Islands Alliance neuerdings am zukunftsweisenden Modell des Time-sharing-Abgeordneten: Je zwei ihrer Kandidaten wollen sich im neuen Edinburgher Parlament, das am Donnerstag gewählt wurde, einen Sitz teilen. Klappen wird das zwar auch nicht - was ist zum Beispiel, wenn beide sich nicht einig sind? Aber der Wahlleiter hat's genehmigt. Und sollten nach dem 13. Mai wilde Erben der Grünen auf der Suche nach neuen Ideen sein - hier wäre eine.