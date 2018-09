Inhalt Seite 1 — Rockefellers Erben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Fast möchte man Mitleid bekommen mit dem fünftreichsten Mann der Welt. Wegen des niedrigen Ölpreises liefen die Geschäfte im vergangenen Jahr so schlecht, daß im saudischen Familienimperium von König Fahd erstmals ernsthaft über eine Restrukturierung nachgedacht wurde. Bei Aramco, dem Fördermonopol, das über Jahre den orientalischen Wohlfahrtsstaat alimentierte, soll nun jeder siebte Arbeiter in den Vorruhestand geschickt werden. Außerdem will Saudi-Arabien zum erstenmal seit über 25 Jahren westliche Ölfirmen ins Land lassen, um von deren Kapital und Know-how zu profitieren.

All das hätte lange niemand für möglich gehalten. Doch im vergangenen Jahr sank der Preis für das Faß Rohöl beständig und rutschte dabei sogar kurzzeitig - wie schon seit 1986 nicht mehr - unter die magische 10-Dollar-Marke. Inzwischen kostet Öl zwar wieder gut 16 Dollar pro Faß. Aber der Schock sitzt immer noch tief und ließ die Branche weltweit zusammenrücken.

Die Deutschen könnte all das ziemlich kaltlassen. Mit gerade mal 30 Bohrlöchern im Emsland und im Wattenmeer trägt die Bundesrepublik nicht einmal ein Promille zur Weltförderung bei und hat schon gar nicht die kritische Masse, um am weltweiten Fusionsmonopoly teilzunehmen. Als Tankstellenkunden sind die Deutschen deshalb aber um so mehr betroffen. Besonders die Fusion zwischen Mobil und Exxon wird die Wettbewerbshüter beschäftigen. Exxon - hier unter Esso bekannt - macht rund zwölf Prozent des Umsatzes an deutschen Tankstellen. Der Fusionspartner Mobil hat zwar diesseits des Atlantiks keine eigenen Zapfsäulen, ist aber dafür an der deutschen Aral beteiligt, die laut Erdöl-Informationsdienst mit 20 Prozent Absatz die Nummer eins bei Deutschlands Kraftfahrern ist. Außerdem unterhält Mobil ein europaweites Vertriebs-Joint-venture mit BP. Durch diese Konstruktionen summiert sich der Anteil von Esso und Mobil. Gemeinsam halten sie rund ein Viertel der deutschen Tankstellen und bestreiten ein knappes Drittel des Umsatzes. Auflagen drohen den fusionsfreudigen Konzernen auch in Amerika, und zwar vorwiegend aus Alaska. Im nördlichsten Bundesstaat der USA halten Exxon Mobil und BP Amoco Arco den Löwenanteil der Erdöl- und Erdgasreserven.

Die fusionsfreudige Ölbranche ist den Wettbewerbshütern schon seit John D. Rockefeller ein Dorn im Auge. Der Multimillionär, der sich mit dem gleichnamigen Art-déco-Wolkenkratzer in Manhattan ein Denkmal setzte, erwarb seinen sagenhaften Reichtum, indem er um die Jahrhundertwende insgesamt 65 Ölgesellschaften unter das Dach von Standard Oil brachte und schließlich 95 Prozent der amerikanischen Ölproduktion verarbeitete. Viele Jahre dauerte der Prozeß gegen den Ölriesen. Die Vorwürfe reichten von Kartellbildung und monopolistischer Preispolitik über die Errichtung von Scheinfirmen bis hin zur Industriespionage.

Am Ende siegten die Trust Buster: Der Konzern wurde 1911 in acht Regionalgesellschaften zerlegt. Noch heute gilt das Standard-Oil-Verfahren deshalb als Präzedenzfall, der immer wieder zitiert wird - egal ob eine Telefongesellschaft zerteilt wird wie 1984 AT&T oder ob, wie derzeit Microsoft, ein Computerunternehmen unter Monopolverdacht steht.

Bei den aktuellen Nachrichten aus der Ölbranche werden erst recht Erinnerungen wach. Schließlich handelt es sich bei den amerikanischen Fusionskandidaten allesamt um ehemalige Rockefeller-Gesellschaften. Exxon zum Beispiel hieß früher Standard Oil of New Jersey. Aus der Abkürzung S.O. leitet sich der neue Name Esso oder Exxon ab. Fusionspartner Mobil entstand seinerseits schon wenige Jahre nach dem Prozeß aus zwei weiteren Rockefeller-Firmen: Standard Oil of New York und Vacuum Oil. Mobil-Exxon wird somit nach dem im Dezember angekündigten Zusammenschluß insgesamt drei Teile des alten Imperiums wiedervereinen. Ebenfalls drei Nachfolgefirmen werden sich unter dem Dach von BP Amoco Arco finden. Das britische Unternehmen BP hatte zwar selbst keine Verbindungen zum reichen Rockefeller-Clan, kaufte aber bereits 1987 die amerikanische Gesellschaft Sohio (ursprünglich Standard Oil of Ohio). Die im vergangenen August übernommene Amoco hieß früher Standard Oil of Kansas. Und auch das jüngste Mitglied der Firma, Arco (Atlantic Richfield Company), gehörte einst zum Reich der Rockefellers. Von den acht Nachfolgefirmen fehlen nun nur noch zwei: Standard Oil of California und Standard Oil of Kentucky. Sie schlossen sich 1961 zur Chevron zusammen, welche - den jüngsten Gerüchten nach - im Begriff ist, Texaco zu übernehmen.

Bei dieser Vorgeschichte wundert es fast, daß die Reaktionen der Kartellwächter nicht noch heftiger ausfallen. Vor 88 Jahren hatte Präsident Theodore Roosevelt das Anti-Trust-Verfahren gegen Standard Oil noch zur Chefsache gemacht.