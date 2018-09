DIE ZEIT: Brutale Schlägereien auf deutschen Schulhöfen, Lehrer, die sich mancherorts kaum noch in ihre Klassen trauen - kein Tag vergeht ohne neue Schlagzeilen über die wachsende Jugendgewalt. Drohen uns amerikanische Verhältnisse?

CHRISTIAN PFEIFFER: Nein, nach wie vor gilt für die meisten jungen Menschen der Grundsatz: Aus jeder Raupe wird einmal ein Schmetterling. Allerdings stellen wir seit dem Fall der Mauer Veränderungen fest. Eine wachsende Zahl Jugendlicher glaubt nicht mehr an den alten Satz "Jeder ist seines Glückes Schmied". Armut und Perspektivlosigkeit zeigen Folgen. Die Jugendgewalt hat sich nach den polizeilichen Daten verdreifacht. Für den Anstieg gibt es aber noch einen weiteren Grund, der leider viel zu wenig beachtet wird: das hohe Maß an innerfamiliärer Gewalt. Vereinfacht gesagt: Wer als Kind geprügelt wird oder seine Eltern beim Prügeln beobachtet, neigt später eher dazu, selber zu schlagen.

LARS RAND JENSEN: Ja, wir Dänen sind sehr interventionistisch. Bereits nach der Geburt eines Kindes kommt regelmäßig eine Hebamme ins Haus, um den Eltern zu helfen. Läuft in der Erziehung und Pflege etwas schief, meldet sie es weiter. In problematischen Familien setzt sich das Sozialamt mit den Eltern an einen Tisch und vereinbart einen sogenannten Familienplan. Darin steht zum Beispiel, daß der Vater eine Alkohol-Entziehungskur machen muß, die Kinder nach der Schule regelmäßig in einen betreuten Jugendclub oder Sportverein gehen, daß die überforderten Eltern sich Rat und Hilfe in einem Erziehungskurs holen.

ZEIT: Was aber passiert, wenn die Eltern den Plan nicht einhalten?

JENSEN: Wir können Druck ausüben, indem wir beispielsweise das Kindergeld direkt an den Kindergarten, den Sportverein oder die Jugendschule zahlen, also an die Einrichtungen, die sich um die jungen Menschen kümmern.

HARTMUT LÄGEL: Am Anfang ist die Erziehung. Nur wenn Vater oder Mutter wie heute immer häufiger versagen, müssen Schulen in die Elternrolle schlüpfen. Darauf sind die Schulen und die Lehrer nur unzureichend vorbereitet. Jugendliche, die zu Straftätern werden, haben meistens ein stark gestörtes Selbstwertgefühl. Schule muß deshalb über eine Lernanstalt hinaus ein Raum sein, wo Schüler Erfahrungen sammeln, die sie lebenstüchtig machen.

ZEIT: Was heißt das konkret?