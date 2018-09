Essen Im Laufe des Migrationsprozesses ist der Islam zur zweitstärksten Religion in Deutschland geworden. Die Zahl der Muslime in Deutschland liegt mittlerweile bei 3,2 Millionen. Da der größte Teil der muslimischen Zuwanderer auf Dauer in der Bundesrepublik leben wird, werden Überlegungen zur Einführung eines islamischen Religionsunterrichtes an staatlichen Schulen zunehmend wichtig. Und auf muslimischer Seite werden entsprechende Forderungen laut. Anders als zum Beispiel in Frankreich, wo der überwiegende Teil der Muslime aus den Maghrebstaaten gekommen ist, oder in England, wo der Islam von den Einwanderern aus dem indischen Subkontinent ins Land gebracht wurde, ist der Islam in der Bundesrepublik hauptsächlich türkisch geprägt, da der größte Teil der Muslime aus der Türkei gekommen ist.

Die Zahl der Schüler muslimischen Glaubens wächst und liegt im Schuljahr 1998/99 bei knapp 540 000. Bisher wird diesen Kindern im Rahmen des muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts, der hauptsächlich nachmittags stattfindet und freiwillig ist, eine religiöse Unterweisung angeboten. Diese Situation ist unbefriedigend und wird der gesellschaftlichen Bedeutung des Islam in Deutschland nicht mehr gerecht.

Da der Islam zwar wie das Christentum eine Universalreligion ist, aber keine repräsentative institutionalisierte Vertretung kennt, treten bei der Ausgestaltung eines Curriculums für einen konfessionellen islamischen Unterricht einige Probleme auf. Sie sollten sorgfältig bedacht werden. Vier Aspekte sind wesentlich: - Der islamische Religionsunterricht sollte ordentliches Unterrichtsfach werden, gleichberechtigt mit dem christlichen Unterricht; - die Unterrichtssprache muß Deutsch sein; - die Lehrer sollten möglichst selbst aus der Migrantengesellschaft kommen und an einer deutschen Hochschule ausgebildet werden; - im Modell eines "Magischen Dreiecks" sollte die Kommission zur Entwicklung eines Curriculums zu je einem Drittel bestehen aus: Vertretern des jeweiligen Bundeslandes , Vertretern muslimischer Spitzenorganisationen und Wissenschaftlern sowie Vertretern unabhängiger Migrantenorganisationen der verschiedenen Herkunftsländer.

Die Einführung eines islamischen Religionsunterrichtes ist ein dringendes Problem und bedarf einer Lösung. Die Muslime in Deutschland haben ein von der Verfassung garantiertes Recht auf freie Religionsausübung und auf Bewahrung ihrer kulturellen Eigenständigkeit. Die Bundesrepublik kann und darf sich ihrer Verantwortung nicht entziehen. Ebenso müssen der Islam und die Muslime sich der Herausforderung einer Anpassung an die europäischen Gegebenheiten stellen.

Faruk S,en ist Leiter des Zentrums für Türkeistudien in Essen.