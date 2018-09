Plötzlich kamen wir in einen RAUSCH hinein, der nicht mehr zu stoppen war. An diesem Tag hätten wir alles überspielt, egal, was sich uns in den Weg gestellt hätte. Wir hätten an die Eckfahne schießen können, irgendwer wäre dagewesen, der das Tor hineingemacht hätte. Die Italiener konnten sich nicht dagegenstemmen. Die haben alles versucht, aber es war aussichtslos. Wir waren nicht zu bremsen. Wir waren wirklich nicht zu bremsen.

(Günter Netzer nach dem legendären 7 : 1 über Inter Mailand am 20. Oktober 1971. Das Ergebnis wurde später wegen eines Büchsenwurfs annulliert.)