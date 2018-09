Das Nordmeer ist eine Schieferplatte, zumindest aus der Luft: Grau säumt es die Küsten Islands, drängt schwerfällig in die Fjorde, gegen Gletscher und Lavahügel, die im Licht der untergehenden Sonne violett aufleuchten, und gegen die felsigen Inselchen vor den Häfen.

Die Flugzeuge aus dem Ausland landen in Keflavík, dem Flughafen am Rand einer amerikanischen Militärbasis, ein paar Kilometer südlich von Reykjavík. Der Weg in die Hauptstadt führt an der Küste entlang, vorbei an Wiesen mit kümmerlichem fahlgelbem Gras. Kein Baum, kein Gebüsch, statt dessen Geröllfelder oder moosbewachsener Lavasand, der sanft unter den Füßen nachgibt. Schließlich kündigt sich Reykjavík an - mit endlosen Vororten von ein- oder zweistöckigen Häusern, die der 100 000-Einwohner-Stadt die Ausdehnung einer Metropole geben.

Vor allem ist Island die Insel der Sagas. Hier entstand im hohen Mittelalter eine in Europa einzigartige Literatur, die in zahlreichen Epen die Besiedlung Islands (etwa von 870 bis 930) und die Ereignisse der folgenden Jahrzehnte nachzeichnet. Die fast durchweg unbekannten Autoren verbinden die Beschreibung der längst vergangenen Fehden und Kämpfe mit einer überraschend modernen Charakteristik der Personen, so daß dem heutigen Leser die Saga-Helden oft menschlich vertrauter begegnen als die meisten ihrer literarischen Zeitgenossen. Hinzu kommt, daß die Geschehnisse in den Sagas genau lokalisiert werden. Während die Ritter mittelhochdeutscher Epen von einem Phantasieland ins nächste reiten, hausen die Wikinger der Sagas auf Hofstellen, deren Lage zumeist bekannt ist, auch wenn kein Stein mehr auf dem anderen steht.

In Island ist die Erinnerung an die mittelalterlichen Texte überall präsent. Das beginnt beim Saga getauften Duty-free-Shop an Bord der Icelandair-Maschine und setzt sich in zahlreichen Gedenktafeln und Monumenten im ganzen Land fort. Eigens für die Pflege und Erforschung der kostbaren Saga-Manuskripte wird in Reykjavík ein aufwendiges Handschrifteninstitut unterhalten. Die alten Texte, so scheint es, sind der große Stolz der kleinen Nation. Und während manche Wissenschaftler davor warnen, die Sagas allzu wörtlich als exakte Quelle für die skandinavische Geschichte zu lesen, vertrauen viele Isländer unbeirrt der literarischen Überlieferung.

Zum Beispiel Sigrun Valbergsdóttir. Beim Mittagessen im Lækjarbrekka, einem Restaurant im Zentrum Reykjavíks, erzählt die Isländerin von ihrer Zeit in Deutschland, als sie in Aachen am Institut für Halbleitertechnik angestellt war und später in Köln Theaterwissenschaften studierte. Jetzt lebt sie wieder daheim und wirbt für die Veranstaltungen des nächsten Jahres, wenn Reykjavík Kulturhauptstadt Europas sein wird.

Natürlich ist auch sie bestens mit den Sagas vertraut. Alle Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Überlieferung wehrt sie souverän und mit gewinnendem Lächeln ab. Gut, die Niederschrift der Sagas fand erst Jahrhunderte nach den dort geschilderten Ereignissen statt. Aber spricht das schon gegen die Genauigkeit der Texte? Sie selbst habe vor einigen Jahren in einem entlegenen Dorf einen 103jährigen Mann aufgesucht, um ihn nach ihrem früh verstorbenen Urgroßvater zu befragen: "Von dem konnte mir der alte Mann nicht viel erzählen, denn er war noch sehr jung, als mein Urgroßvater ertrunken ist." Schade. "Aber an meinen Ururgroßvater", fährt sie fort, "hat er sich dafür um so besser erinnert und ihn mir beschrieben: wie er aussah, wie er ging, wie er sprach." Ein Brückenschlag über 5 Generationen oder 150 Jahre.

Doch die Einwände der Skeptiker wiegen schwer. "Schau dich um", sagt Sverrir Tómasson, ein Mitarbeiter des Handschrifteninstituts, und zeigt mit ausladender Armbewegung über eine Ebene mit ein paar grasbewachsenen Bodenwellen in Südwestisland. Hier, auf Bergthórsvoll, soll der große Kampf stattgefunden haben, der in der Njál Saga beschrieben wird und mit einem gewaltigen Hausbrand endet. Zuvor allerdings reiten die Gegner heran und bleiben dabei den Angegriffenen verborgen. "Wie sollen die sich denn dem Haus in dieser Steppe unbemerkt genähert haben?" fragt Sverrir.