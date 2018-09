Inhalt Seite 1 — Bremen will Modell sein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bremen

Hier kann man tatsächlich mit der Straßenbahn zum Flughafen fahren. Billig und gemütlich. Wie die Stadt selbst: Bremen, übersichtlich, ein bißchen dörflich, preiswert, immer noch ziemlich sozial, reich an Tradition und schwer verschuldet. Ein Sanierungsfall und zugleich eine Großbaustelle. In der Stadt mit 15 Prozent Arbeitslosigkeit wird allenthalben gegraben, gestampft und gebohrt - Aufbruchstimmung. Mit Existenzgründungen liegt sie auf Platz zwei hinter Hamburg. "Das Neue Bremen" steht stolz auf den Plakaten des Bürgermeisters.

Es ist Wahlkampf in Bremen. Eine Woche vor der Europawahl wird am Sonntag über die neue Bürgerschaft abgestimmt. Allzuviel merkte man bisher nicht davon. Zur alten Übersichtlichkeit gehört auch die neue Harmonie. Seit vier Jahren regiert ein Bündnis aus Sozial- und Christdemokraten, und zwar so freundlich, als wollten sie den Bonner Rot-Grünen zeigen: Seht her, so gut kann es gehen, so bringt man als Regierung Schwung in den Laden. Entscheiden und handeln. Investieren und sanieren. Bremen ist anders.

Zunächst die Leute: Henning Scherf, der Bürgermeister, gelernter Jurist, Hobbytheologe, 60, ewig jung, seit jeher ein Linker, seinerzeit Sitzblockierer in Mutlangen und Redner gegen Raketen, später Erntehelfer bei den Sandinistas in Nicaragua, seit langem Senator, vor vier Jahren engagierter Befürworter von Rot-Grün, nun zufriedener Chef von Rot-Schwarz.

Henning Scherfs gar nicht so heimliche Angst ist die vor der absoluten Mehrheit der SPD. Die ist nicht auszuschließen. Eine lokale Umfrage hat sie ihm eine Woche vor der Wahl in Aussicht gestellt: 46,5 Prozent, das wären 13,1 mehr als vor vier Jahren, als eine rechte Absplitterung der SPD auf mehr als 10 Prozent gekommen war. In der Bürgerschaft (100 Sitze) wäre das die Mehrheit, zumal es nach Ansicht der Ortskundigen auch dieses Mal weder FDP noch PDS oder DVU schaffen werden.

Eigentlich hält Henning Scherf einen derartigen Erdrutsch für die SPD ja nicht für wahrscheinlich. Doch da er seine Partei kennt, ist er ob dieser Prognose doch ein wenig erschrocken.

"Wer Henning will, muß uns wählen", sagt die CDU