Baumärkte haben drei Ebenen, sage ich immer. Auf der ersten werden Kantbretter zugesägt, Bohrmaschinen betastet, Kloschüsseln angeklopft; es wird an Wascharmaturen gedreht, an Sicherheitsklebern geschnüffelt und an der Kasse gestritten, weil die Gewindeschrauben (Senkkopf, verzinkt) natürlich nur im 60er-Pack verkauft werden. Auf gar keinen Fall einzeln.

In der zweiten Ebene segeln Gartenbänke durch die Luft, Kellerregale und Dachschwingfenster, filigrane Laubsägearbeiten oder, wie in meinem Fall, ein Rohrsystem, das von unserer Waschmaschine zum Abfluß reicht, ohne zu tropfen.

All diese Dinge sind unsichtbar, denn sie sind Träume, Träume der Männer, die durch Baumärkte streifen. Und wenn da oben mal ein Traum zuviel ist, dann materialisiert er sich und fällt runter, wollte ich grade sagen, als meine Frau mich unterbrach.

Ist doch alles Quatsch. Das meint sie immer, wenn ich ihr meine paranormalen Gedanken anvertraue. Bis gestern jedenfalls, als im Baumarkt meiner Wahl plötzlich ein rostfreier Sackkarren vom Himmel fiel und nur zwei Schritte vor ihrer Nase einen Tapeziertisch zerschmetterte. Der Sackkarren war von einem Gabelstapler gerutscht, der sich beim Rangieren in einigen Paletten Rindenmulch verkeilt hatte.

Wir waren hierhergekommen, um nach Flansch und Muffe zu suchen. Das sind keine neuen Figuren aus der Sesamstraße, wie meine Söhne zuerst dachten, sondern Verbindungsansätze an Rohren, Maschinenteilen und so weiter.

Normalerweise erledige ich Baumarktbesuche allein, denn die bringen meiner Frau einfach keinen Spaß, und immer wenn sie höhnt, Männer würden sich nur für Sex interessieren, widerspreche ich ihr: Und für Baumärkte.

Als wir in der Rohrabteilung ankamen, bot es sich an, einige Worte über die dritte Ebene loszuwerden. Denn neben uns standen zwei ältere Herren und unterhielten sich über Hartschaum für Feuchträume und Ständerprofile. Meine Frau lauschte mit staunender Miene.