Eine skeptische Frage, die im Zusammenhang mit der Öcalan-Affäre schon vor Monaten Schlagzeilen machte, hat jetzt durch eine Videoaufzeichnung der Berliner Polizei neue Nahrung gefunden: Wurden die vier Kurden, die am 17. Februar mit anderen Demonstranten in das Gelände des israelischen Generalkonsulats in Berlin eindrangen, wirklich alle in Notwehr getötet? Oder hatte da einer der beiden Sicherheitsbeamten seinen Finger doch zu locker am Abzug?

"Spekulationen", sagt dazu das Außenministerium in Jerusalem, davon läßt man sich nicht beirren. Entschlossen hält man an dem Notwehrszenario fest und fragt zurück: Warum veröffentlicht die deutsche Polizei diese Aufnahmen eigentlich erst jetzt? Will sie davon ablenken - kurz vor der Veröffentlichung des sicherlich kritischen Berichts aus dem Berliner Untersuchungsausschuß -, daß die eigenen Beamten denkbar schlecht vorbereitet gewesen waren?

Soviel steht fest: Beide Seiten haben ein gemeinsames Interesse daran, die ganze Affäre so schnell wie möglich unter dem Teppich verschwinden zu lassen. Die deutsche Polizei will nicht wieder, wie 1972 bei dem Anschlag auf die israelischen Olympiasportler in München, als unfähig dastehen. Die israelischen Behörden versuchen ihrerseits mit den Schuldzuweisungen von der Tatsache abzulenken, daß man nicht in der Lage - oder nicht willens - war, aufgebrachte kurdische Demonstranten von Terroristen zu unterscheiden.

Die brutale Reaktion der Sicherheitsbeamten hat Gründe: Israels Auslandsvertretungen waren immer wieder Ziel von Anschlägen. Deshalb hat das Botschaftspersonal "besondere Sicherheitskriterien" zu beachten, die schon im Vorgarten lebensgefährlich für alle Eindringlinge sind. In Israel besteht Konsens darüber, daß es in einem solchen Fall äußerst wenig Spielraum gibt zu differenzieren (Motto: Wer zuerst schießt, überlebt!); darum ließen sich auch die sonst so kritischen Medien nicht auf das Thema ein, sogar der seriösen Tageszeitung Ha'aretz reichte ein kurzer Bericht im Inneren des Blattes über das besagte Polizeivideo. Dieses Sicherheitsdenken wurde den kurdischen Demonstranten in Berlin zum Verhängnis.

Fest steht aber auch dies: Anders als es manche deutsche Medien in diesen Tagen mit süffisantem Unterton suggerieren, hat dieses gemeinsame deutsch-israelische Interesse am Verschleiern nichts mit der deutsch-jüdischen Vergangenheit zu tun. Die bleibt komplizierter.