Als Robin Katz das kleine Hotel im Norden Londons verließ, ein Mikrowellengerät unter dem Arm, hatte sie den schlimmsten Jetlag ihres Lebens. Sie fühlte sich so, als wäre sie einmal um den Globus geflogen oder, noch viel weiter, auf einen anderen Planeten. Wenn sie die Augen schloss, kam wieder dieses Flimmern. Auf der Straße wartete ein Pulk von Reportern auf sie, vielleicht waren es nur zehn, aber sie sah mehr als doppelt so viele. Dann stieg sie in das Taxi und fuhr nach Hause.

Es lag eine reichlich merkwürdige Erfahrung hinter ihr, als sie todmüde auf den Gehsteig trat. Vor ein paar Wochen hatte die 35-jährige Journalistin aus London auf eine Annonce in der Tageszeitung The Guardian geantwortet. Vier Freiwillige wurden für ein ungewöhnliches Experiment gesucht. "Nackt überleben mit dem Internet" hieß das Projekt, das die weltgrößte Softwarefirma Microsoft finanzierte. Für die wissenschaftliche Auswertung hatte man die Psychologin Helen Petrie von der University of Hertfordshire engagiert.

Mit einer Zahnbürste und dem Buch Internet for idiots, Internet für Idioten, kam Robin Katz an einem Montagmorgen Ende Mai ins Hotel. Bis dahin wusste sie nicht einmal, was eine Website ist. Die drei anderen Probanden sah sie nur kurz. Mit einem leicht mulmigen Gefühl betrat sie das Zimmer: Es gab eine Dusche, Klopapier, Handtücher. Aber, wie sie schon befürchtet hatte, weder einen Kühlschrank noch Lebensmittel. Keine Seife, kein Shampoo. Robin setzte sich sofort an den Computer und schlug ihr Lehrbuch auf.

Nach einer Stunde hatte sie den Online-Lieferservice eines Supermarkts gefunden. Sie bestellte Erdnussbutter und Brot, wie es sich für eine gebürtige Amerikanerin gehört, dazu Fertiggerichte. Dann brauchte sie noch Waschutensilien und ein Deo, Messer und Gabel. Den Betrag buchte Robin über eine Kreditkarte ab, die man ihr gegeben hatte. Schließlich ging es Microsoft darum, das elektronische Kaufverhalten zu untersuchen.

"Für die Fertiggerichte brauche ich natürlich eine Mikrowelle", sagte sich Robin und surfte auf die Homepage eines Geschäfts für elektrische Geräte. Das Angebot war zwar reichhaltig, aber es fehlten Abbildungen der Waren. Was beim Kauf einer Mikrowelle weniger problematisch ist als bei Unterwäsche und Kleidung. Auf der Homepage einer Boutique erschienen Models in winzigen Bildern. Die Kleidungsstücke waren verschwommene Farbflächen, man konnte kaum Mann und Frau unterscheiden. "Warum hat eigentlich noch niemand ein virtuelles zweites Ich erfunden, mit dem man Kleidung anprobieren kann?", fragte sich Robin.

Das elektronische Shoppen machte sie schnell nervös. Das hatte doch alles mehr mit einer Trockenübung zu tun als mit dem Einkaufen, wie sie es kannte. Man konnte nichts sehen, nichts anfassen, und ob die Waren auch wirklich geliefert würden, wagte sie zu bezweifeln. Wie herrlich war dagegen ein Supermarkt. Darauf freute sie sich schon jetzt: zwischen Regalen herumzulaufen und einfach eine Packung Kaffee in den Einkaufswagen zu werfen. Mist, den hatte sie natürlich vergessen. Morgen also Wasser zum Frühstück.

Fünf Stunden später hat Robin herausgefunden, wie unterhaltsam das Internet sein kann. Als sie sich gerade auf Seite 350 einer Homepage zum Thema Gershwin befindet und die Handschrift des Komponisten bewundert, klopft es an der Tür. Sie erschrickt und fühlt sich gestört auf ihrem Planeten. "Es ist seltsam, wie schnell man sich an dieses einsame Herumsitzen vor dem Computer gewöhnt", denkt sie. Durch die geschlossene Tür ruft sie dem Lieferanten zu, er solle die Ware abstellen und gehen, denn sie darf mit niemandem Kontakt haben. Sie wartet, bis er weg ist, und holt den Karton ins Zimmer. Shampoo, Brot, Erdnussbutter, Fertiggerichte, nur das Deo fehlt. Schnell macht sie sich ein Erdnussbutterbrot und setzt sich wieder vor den Bildschirm.