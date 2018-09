Wer dieses Buch liest, wird schnell erraten, dass der Autor Amerikaner ist. Gewiss nicht wegen seiner ungewöhnlich positiven Beurteilung der Europäischen Währungsunion und der fast schon euphorischen Ausblicke auf die Zukunft Europas, sondern wegen seines Schreibstils. Typisch amerikanisch, hebt Matt Marshall stark auf die handelnden Personen ab. Wo europäische Autoren sich ganz in die Analyse der Institution und ihrer Politik versenken, schildert der frühere Bonner Korrespondent des Wall Street Journal Europe auch die Menschen, die den Euro aus der Taufe gehoben haben und denen er jetzt anvertraut ist. Die Deutschen, so die Überzeugung des Autors, haben geschickt die Schlüsselpositionen besetzt und bestimmen den Kurs im neuen europäischen Machtzentrum.

Marshall hat so manches ausgegraben. So berichtet er von einem Treffen der Notenbankchefs, bei dem Wim Duisenberg, der Präsident der EZB, sich noch kurz vor der endgültigen Entscheidung über den Start der Währungsunion für die Verschiebung ausgesprochen habe. Marshall gelingt es in einigen Fällen, die ebenso machtbewussten wie diskreten Mandarine des europäischen Geldes selbst zum Reden zu bringen. Dabei geht es nicht nur um ihr geldpolitisches Credo, sondern je nach Temperament auch um weitergehende Ansichten über den europäischen Einigungsprozess. In den besten Passagen des Buches überwindet der Autor scheinbar mühelos das Panzerglas, mit dem sich das Direktorium, die Führungsspitze der EZB, abschirmt. Verblüfft erfährt man etwa, dass in dieser Riege, die angeblich nur der reinen ökonomischen Vernunft verpflichtet ist, offenbar eine eigenwillige Diskussionskultur herrscht, durch die sich die energische Finnin Sirkka Hämälainen, einzige Frau im sechsköpfigen Direktorium, "um 25 Jahre in die Vergangenheit versetzt" fühlt: "Manchmal sage ich etwas, und es kommt keine Reaktion. Wenn ein anderer, einer der Herren, genau das Gleiche sagt, kommt die Reaktion: ,O ja, eine sehr gute Idee.'"

Wo es dem Autor nicht gelingt, hinter den Schutzschild der Banker zu schauen, flüchtet er sich bisweilen in ein Übermaß an Details. Noch-Bundesbank-Chef Hans Tietmeyer versteht man nicht besser, weil Marshall die Geschichte seines Geburtsortes bis zum Dreißigjährigen Krieg zurückverfolgt. Auch dass auf vielen Seiten Wim Duisenbergs Wirken in den siebziger Jahren als ausgabewütiger Finanzminister ausgebreitet wird, ist nicht wirklich erhellend. Viel knapper könnte auch die Chronologie der Euro-Genese ausfallen. Dagegen kommt die Auseinandersetzung mit der Position von Europas Zentralbank im Gefüge der nationalen und europäischen Institutionen viel zu kurz. Wird die EZB alle anderen Institutionen überragen, oder passt sie sich harmonisch ein? Gewinnt das Europäische Parlament an Gewicht? Weil solche Fragen kaum verfolgt werden, fehlt auch die Basis für den Blick auf den weiteren Integrationsprozess. Dennoch ist Marshall eine lesenswerte Darstellung der EZB gelungen.

Matt Marshall:

Die Bank

Die Europäische Zentralbank und der Aufstieg Europas zur führenden Wirtschaftsmacht; Blessing Verlag, München 1999; 448 S., 46,90 DM