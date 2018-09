Das Dossier hätte sehr spannend werden können, wenn es nicht so überaus männerlastig gewesen wäre. Auf 31 Fotos waren lediglich 5 Frauen zu sehen (circa 16 Prozent), und von den 13 Berichten im Dossier befassten sich dann ganze zwei mit Frauen (circa 15 Prozent). Aller Wahrscheinlichkeit nach sind aber 1949 annähernd gleich viele Mädchen wie Jungen geboren worden. Da ist es mir wirklich unerfindlich, wieso Frauenschicksale anscheinend so uninteressant und Männerschicksale so interessant sind. Oder liegt es an dem männlichen Autor, der ja auch mehrere Väter, aber keine Mutter erwähnt?

Am Ende dieses Jahrhunderts habe ich für eine solch einseitige Auswahl kein Verständnis mehr.

Prof. Liesel Hermes, Karlsruhe