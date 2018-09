Der Prozess ist kaum ein paar Tage alt, da stöhnt Rudolf Esders, er leite eine Beweisaufnahme, die noch keine ist.

Rudolf Esders ist Vorsitzender Richter an der II. Strafkammer des Landgerichts Essen. Sein Fall: der sogenannte Hooligan-Prozess. Am 21. Juni vergangenen Jahres hatte ein Haufen junger Männer im nordfranzösischen Lens den Polizisten Daniel Nivel halb totgeschlagen im Anschluss an das Vorrundenspiel der Fußball-WM Deutschland - Jugoslawien. Vier der mutmaßlichen Täter stehen in Deutschland vor Gericht. In der Anklageschrift ist zu lesen: Die Angeschuldigten handelten aus Lust an einer körperlichen Misshandlung und fügten dem wehr- und schutzlosen Opfer ohne jeden Anlass schwerste Verletzungen zu, die letztlich in der Vernichtung eines Menschenlebens enden sollten.

Rudolf Esders ist ein Mann, der sich auch angesichts scheußlichster Widerwärtigkeiten auf bemerkenswerte Weise zurückzunehmen weiß. So wirkt seine Klage über den Prozessverlauf beinahe wie ein Wutanfall, ein längst überfälliger. Geradezu Erleichterung auslösend.

Denn in diesem Prozess herrscht seit Wochen ein Klima von geradezu bizarrer Harmlosigkeit, so gar nicht passend zum Sujet. Die zu Beginn noch wie geduckt auftretenden Angeklagten betreten den Raum mit einer Körperhaltung, als hätten sie an einer ungeliebten Fortbildungsveranstaltung teilzunehmen. Rede und Gegenrede, Fragen und Antworten sind von gleichmütiger, allenfalls interessierter Höflichkeit. So ein Klima kann produktiv sein. Hier wirkt es lähmend, simuliert unangemessene Banalität.

Was sich da im Saal 101 tatsächlich zusammenbraut, ist eine Schwüle, bestehend aus Angst, Taktik, Dummheit, Rassismus und Geltungssucht. Und diese Ingredienzien steuern den Erinnerungswillen der Angeklagten und Zeugen. Juristisch Verwertbares wächst da nicht.

Die Angst. Geradezu väterlich belehrt Rudolf Esders die Angeklagten und Zeugen über ihre Pflichten (die Wahrheit zu sagen) und Rechte (gegebenenfalls die Aussage zu verweigern). Das ist, wenn auch ungewohnt hingebungsvoll, Routine. Normalerweise. Doch dieser Fall ist nicht normal. Denn beinahe alle Zeugen, die bisher vernommen wurden, stammen aus dem Milieu, sind in Lens mitgelaufen, haben also vielleicht mitgeprügelt und brächten sich durch eine Aussage selbst in Gefahr. Sie dürfen schweigen. Eine ganze Reihe von Zeugen hat dies gern getan und ist verlegen oder dreist grinsend abgegangen. Der Richter darf daraus keine negativen Schlüsse ziehen. Wohl aber der Beobachter, der mutmaßt, dass die, die ihre Erinnerungen nicht preisgeben wollen, aus Angst handeln, aus Angst vor ebendieser Erinnerung.

Die Taktik. Tobias Reifschläger ist einer der vier Angeklagten, knapp 25 Jahre alt. Seine Mimik verrät Misstrauen, Abwehr, Verschlossenheit. Seine Haare sind seit Prozessbeginn am 30. April sichtbar gewachsen, sie sind immer noch sehr kurz.