Achtundsiebzig Tage und Nächte hagelte es Bomben und Raketen auf Jugoslawien. Jetzt ist der Krieg auf dem Balkan zu Ende, geblieben sind Ruinen und eine zerstörte Region. Zerbombte Fabriken in Serbien und Montenegro, niedergebrannte Ortschaften im Kosovo, gekappte Energieversorgung und Verkehrsadern in ganz Jugoslawien, eine Million Menschen auf der Flucht, Anarchie auf den Straßen, Mazedonien und Albanien vom Heer der Vertriebenen überschwemmt - das Schweigen der Waffen war allenfalls der erste Schritt zum Frieden.

Der Krieg war noch in vollem Gange, da überboten sich die Experten schon mit Schätzungen darüber, was der Wiederaufbau kosten wird. Joseph Stiglitz, der Chefökonom der Weltbank, zielte mit 100 Milliarden Dollar am höchsten. Annähernd 60 Milliarden Mark nannte die EU-Kommission als Basis für eine Art "Marshallplan für den Balkan"; auf die gleiche Größenordnung kam die Deutsche Bank Research, Ausgaben für die Friedenstruppe nicht eingerechnet. Der designierte EU-Präsident Romano Prodi sprach von jährlich 10 bis 12 Milliarden Mark über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren. Prodi: "Eine große Anstrengung, aber nicht jenseits der europäischen Möglichkeiten."

Als Anhaltspunkt für die nötigen Mittel dienen die annähernd 10 Milliarden Mark, die in den vergangenen vier Jahren nach Bosnien geflossen sind - plus fast 3 Milliarden für die Anrainerstaaten. Und eines scheint sicher: Die Vereinigten Staaten werden sich bei der Finanzierung des Wiederaufbaus stark zurückhalten. Die Amerikaner argumentieren, dass sie den größten Teil der Kriegskosten finanziert haben und dass jetzt die Europäer an der Reihe sind. Washington ist zudem kategorisch: Solange Milocevic im Amte ist, kommt Hilfe für Serbien nicht in Frage.

Also wird Europa die Hauptlast zu tragen haben. Der EU-Haushalt, so heißt es in der Brüsseler Kommission, kann maximal 1 Milliarde Mark pro Jahr für die Beseitigung der Kriegsfolgen aufbringen. Wollen die Europäer mehr tun, dann müssen sie den durchaus existierenden Spielraum für höhere Einnahmen auch ausschöpfen. Dafür bedarf es aber eines einstimmigen Votums der Finanzminister, und das ist so gut wie ausgeschlossen.

Allerdings kann sich die Kommission zusätzlich auf "ihre" Bank stützen: die Europäische Investitionsbank (EIB) in Luxemburg. Die hat Erfahrung im Umgang mit Projekten im Osten Europas und kann das nötige Geld am Kapitalmarkt aufnehmen, um es dann zu besonders günstigen Konditionen auszuleihen. Mit "mehreren Milliarden Euro in den nächsten Jahren", so EIB-Vizepräsident Wolfgang Roth, könne man sich im Kosovo und dessen Nachbarländern engagieren.

Auch die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) in London ist bereit, als Geldgeber aktiv zu werden. Sie betreut bereits über hundert Projekte auf dem Balkan, hat dafür 2,4 Milliarden Euro zugesagt und will jetzt eine "wesentliche Rolle als Partner von Unternehmen in Industrie und Finanzsektor und bei der Rehabilitierung der Infrastruktur spielen". Große Erwartungen richten sich auch an Weltbank und Internationalen Währungsfonds (IWF). Die sind bisher nur in den Randstaaten des Kosovo-Konflikts aktiv, da Jugoslawien nicht zu ihren Mitgliedern zählt.

Vielen schwebt eine Neuauflage des Marshallplans vor, der nach dem Zweiten Weltkrieg 11 Milliarden Dollar zum Wiederaufbau Westeuropas beisteuerte. Das Grundprinzip von damals: Washington zahlte die Mittel direkt an amerikanische Exporteure, die Empfänger der Einfuhren in Europa überwiesen dann den Gegenwert in heimischer Währung an einen Fonds, der wiederum Investitionen für den Aufbau finanzierte. Ein erfolgreiches Prinzip, doch im Unterschied zu den vierziger und fünfziger Jahren fehlt in den Balkanländern heute fast überall auch nur der Ansatz zu einer Wirtschaftsstruktur mit funktionsfähigen Unternehmen. Die Gefahr ist groß, dass (ähnlich wie in Russland) große Summen wirkungslos versickern.