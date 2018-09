So gut wie in der Außenpolitik, sagt Kanzler Schröder, müsse man nun auch auf anderen Feldern werden. Die Regierung ist stolz. Mag sie auch innenpolitisch nicht viel vorweisen können - international hat sie an Statur gewonnen, was ihr täglich in den Zeitungen des Auslands vor Augen geführt wird.

Die Journalisten, die das Deutschlandbild im Ausland vermitteln, trafen sich am Wochenende zu ihrem jährlichen Fest in Bonn. Früher waren es die Bundeskanzler persönlich, die diese Gelegenheit nutzten, den Auslandskorrespondenten für ihre Arbeit zu danken. Unter Kohl versank die Tradition in einem Schlaf, er schickte stattdessen den Regierungssprecher und den Außenminister, der meist nur eine halbe Stunde blieb. Würde die rotgrüne Regierung dem Corps wieder mehr Ehre erweisen?

Es kam - niemand. Kein Schröder, kein Fischer, überhaupt kein Minister, nicht einmal ein Staatssekretär. Der höchstrangige Regierungsvertreter, der den Weg in den American Embassy Club fand, war ein Abteilungsleiter aus dem Bundespresseamt. Die 230 Gäste verhehlten ihre Enttäuschung kaum. "Man findet uns eben nicht so wichtig", meinte Risto Tähtinen, der Vorsitzende des Vereins der Ausländischen Presse.

Auch die Tombola war nicht geeignet, die Stimmung zu heben. Wo früher Autos, Fernseher und Hifi-Anlagen verlost wurden, lockten diesmal dreißig Aspirin-Regenschirme, zehn WDR-Plüschmäuse, fünf CD-ROMs mit den ZDF-Highlights von 1995 und - gewissermaßen der symbolische Hauptgewinn des Abends - eine Videokassette mit Bildern aus Dresden im Jahr 1945.