Opern waren schon immer eine gute Quelle für Hintergrundinfos. Carmen beschrieb die 35-Stunden-Woche spanischer Fabrikarbeiterinnen, La Bohème die Gefährlichkeit der Tuberkulose, und die Meistersinger informieren darüber, dass der Musikantenstadl weder neu noch originell ist.

Wer wissen will, wie es in einem Restaurant zugeht, wenn der berüchtigte Restaurantkritiker sich anmeldet, erfährt das ebenfalls durch eine Oper. Sie wird am 13. Februar des Jahres 2000 im Städtebundtheater Hof uraufgeführt. Die Farsa musical, nach alter Schlemenweise in Zweitakt-Form dauert zirka zwei Stunden, stammt von Jörg Riedelbauer und basiert auf einer gleichnamigen gastronomisch-kulinarischen Komödie von Wolfgang Altendorf.

Gleichnamig bedeutet: Der Restaurantkritiker ißt kein Fleisch. Die alte Schlemenweise kann alles mögliche sein einschließlich eines Druckfehlers in der Ankündigung, die mir das Städtebundtheater Hof schickte. Beigepackt war auch das Libretto von Der Restaurantkritiker ißt kein Fleisch. Da ich nicht gebeten wurde, meinen vor Neugier platzenden Lesern den Inhalt der Farsa musical vorzuenthalten, will ich kurz nacherzählen, wie es in der Oper zugeht, wenn sich der Restaurantkritiker zum Essen anmeldet. Dass er Müller-Grausam heißen muss (baritono di caràttere), leuchtet mir ebenso wenig ein, wie sein vorgetäuschter Verzicht auf Fleisch pfiffig ist. Außerdem genügt es dem gefürchteten Müller-Grausam, sein fleischloses Mittagsmenü ganz allein zu essen, um hinterher festzustellen, dass der Koch ein großer Koch ist: Er hat die Prüfung souverän bestanden. (Klopft dem Koch auf die Schultern) Souverän!

Das sind ungefähr die letzten Worte der Farsa musicale. In den zwei Stunden davor singen sie auf der Bühne die Speisekarte rauf und runter und erzählen, als Gruß aus der Küche, die zwerchfellerschütternde Anekdote über Müller-Grausam, der in einem anderen Restaurant mit vollem Teller zur Toilette ging und mit leerem Teller zurückkam. Uff!

Ebenfalls ins Haus geschickt wurde mir ein neues Buch über Oliven und Olivenöl. Es ist mindestens das zehnte Buch über Oliven und Olivenöl, das mir ins Haus geschickt wurde. Aus ihnen erfährt der Leser alles über die biblische Bedeutung des Olivenbaums, vom harten aber glücklichen Leben der Olivenbauern und der Kostbarkeit des (kalt)gepressten Öls. Eines der letzten individuell hergestellten Produkte wird schwärmerisch beschrieben, und kein Autor versäumt, auf die gesundheitsfördernde Wirkung von Olivenöl hinzuweisen. Darüber hinaus sind diese Bücher eine verlängerte Werbung für Urlaub am Mittelmeer. Ein solches Buch erreichte mich gleichzeitig mit dem Testheft der Stiftung Warentest, in dem zwanzig verschiedene Olivenöle der obersten Kategorie getestet wurden. Also kaltgeschlagenes, natives Olivenöl aus erster Pressung, wie es offiziell heißt.

Gerade mal fünf Öle erhielten das Prädikat gut, vier waren befriedigend, zwei gingen als ausreichend durch, der Rest, mithin die Hälfte, war mangelhaft. Überschrieben war der Test mit Etikettenschwindel in der höchsten Güteklasse. Denn die schlechten Benotungen resultierten nicht allein aus fehlerhaftem Geschmack (am häufigsten war der Kommentar bitter, scharf, stichig, ranzig), sondern die Tester entdeckten auch die Beimischung von erhitztem Öl, wobei nicht sicher ist, ob es sich nur um Anteile von raffiniertem Öl handelte oder ob der Flascheninhalt komplett eine Fälschung war. Außerdem lässt sich nicht feststellen, woher das Öl wirklich stammt. Wenn Toskana draufsteht, müsste es laut Gesetz auch toskanisches Öl sein. Leider ist eine Beimischung von Öl aus Nordafrika oder Spanien nicht zu erkennen, die ohnehin nicht verboten ist.

Man könnte einwenden: Warum sollen Olivenöle strenger reglementiert werden als Weine? Auch beim Wein ist nicht alles nachweisbar. So sollte die farblose, leicht ölige Schicht auf Weiß- und Rotweinen vom hohen Extrakt des jeweiligen Weins herrühren. Diese zuckerfreien Extraktstoffe liegen bei deutschen Weinen zwischen 20 und 28 g/l. Sie bewirken, dass wir einen Wein körperreich und vollmundig nennen. Leider unterscheidet sich dieser Extrakt nicht vom Glycerin aus der Apotheke. So bin ich also nie sicher, ob die wunderbaren dicken Tränen, die in engen, gotischen Bögen innen am Glas herunterrinnen, ein Beweis für die dichte Struktur des Weins oder pharmazeutischer Herkunft sind. (Shakespeare, Romeo und Julia, 5. Akt, 3. Szene: O wackrer Apotheker!)