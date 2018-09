Alles, was auch immer in jeder Dekade für die Szene von Swinging London symbolisch war, wird kurzerhand in verschiedenen Stadtteilen zusammengefasst. In den Sechzigern war es die Carnaby Street, in den Siebzigern Chelsea, in den Achtzigern Soho. In den Neunzigern dreht sich alles um den Stadtteil Notting Hill, wo der neue Film gleichen Namens mit Julia Roberts und Hugh Grant spielt.

Notting Hill ist begehrt; so begehrt, dass ihm die Ehre zuteil wurde, der einzige Postbezirk zu sein, der die Karriere eines Politikers ruinieren kann, so sicher wie jeder Sex- oder Schmiergeldskandal. Im Frühjahr dieses Jahres musste Peter Mandelson zurücktreten, der getreueste politische Anhänger von Premierminister Blair, als man entdeckte, dass er ein hohes zinsfreies Darlehen von einem anderen Minister angenommen hatte, um in Notting Hill das Haus seiner Träume zu kaufen. Immerhin wird er sein Haus mit riesigem Gewinn verkaufen können, obgleich er es erst seit einem Jahr bewohnte.

Aber nicht alle Bewohner von Notting Hill sind mit ihrer neuen Berühmtheit so glücklich, und das aus gutem Grund. Notting Hill ist, zusammen mit Brixton, die bekannteste afro-karibische Gegend in London. Nur in der Karibik selbst ist der Karneval ein noch größeres Fest als in Notting Hill. Aber in dem Film Notting Hill erscheinen nur zwei schwarze Gesichter: in Massenszenen.

Der letzte von Richard Curtis geschriebene Film mit Hugh Grant und einer Amerikanerin in der Hauptrolle - Vier Hochzeiten und ein Todesfall - war in den USA natürlich der größte britische Kassenerfolg aller Zeiten. Und es ist schwer, gegen das Gefühl anzukämpfen, dass die Bewohner von Notting Hill sozusagen aus dem Stadtteil vertrieben wurden, wenn auch nur vorübergehend. Man muss sich fragen, ob die britische Filmindustrie als solche wirklich so großartig ist, wie man glaubt, wenn sie global gesehen nur erfolgreich ist, solange sie als Auffangbehälter für Amerikas Träume von einem England-Themenpark dient und indem sie das rassistische Makeup der Hauptstadt verfälschen muss. Während wir die ethnische Säuberung in Osteuropa bekämpfen, scheint es doch merkwürdig, dass eine cineastische Darstellung davon in Nato-Ville so gut ankommt.

Julie Burchill schreibt jede Woche aus London.