Dieses Filmrätsel ist eine Premiere. Denn es geht erstmalig um einen Film, den die Rätselschreiberin - sie gibt es hiermit offen zu - gar nicht zu Ende geguckt hat. Genauer: Sie verließ, es ist einige Jahre her, leise grollend das Kino und ärgerte sich noch lange über die Schlichtheit der Story. Nie, so dachte sie, werde sie an dieses OEuvre später auch nur einen weiteren Gedanken verschwenden.

Das war etwas voreilig, wie Sie beim Lesen dieser Zeilen merken können. Der Grund: Der Film eignet sich fürs Rätsel - man kann nämlich viel von ihm erzählen.

Etwa, dass er die Jugendkultur beeinflusst hat, obwohl er brav und bieder daherkam. Dass es mindestens einen Versuch einer filmischen Fortsetzung gab. Dass sein Erfolg ganz gewiss auf drei Verwandte zurückging, die nach längerer Pause wieder auf der Bühne standen. Und dass der Hauptdarsteller nach Jahren, in denen er kaum eine Rolle spielte, ein ungeahntes Comeback feiern würde.

Der Regisseur, der ihn verpflichtet hatte, erlebte damit seinen bisher größten, wegen mancher Skrupellosigkeit auch umstrittenen Triumph.

Für sein Werk hat er die Kinogeschichte nach Zitaten durchstöbert wie andere Leute ein Kaufhaus nach Schnäppchen. Sein Darsteller aber hat sich selbst zitiert, ironisch, stilvoll, in der schönsten Szene des Films.

Wie aber hieß der frühere Kultfilm, der, dessen Ausgang man vorhersagen konnte?

Auflösung aus Nr. 24: Der Liebhaber. Die Verfilmung des autobiografischen Romans von Marguerite Duras durch Jean-Jacques Annaud fand 1991 viel Beachtung in der Öffentlichkeit, auch wegen der erotischen Szenen. Es spielten Jane March und Tony Leung. Duras hatte 1958 das Drehbuch geschrieben zu Hiroshima mon amour.