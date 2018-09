Inhalt Seite 1 — Reise zur Insel der Stabilität Seite 2 Auf einer Seite lesen

Alchimisten früherer Zeiten mühten sich vergebens, Blei in Gold zu verwandeln. Moderne Kernphysiker verstehen es immerhin, aus Blei neue chemische Elemente zu zaubern. Ihr jüngster Streich: Ein Physikerteam im kalifornischen Berkeley beschoss einen hauchdünnen Bleistreifen mit Atomkernen des Edelgases Krypton und erweiterte so das Periodensystem der Elemente um zwei neue Mitglieder mit den Ordnungszahlen 116 und 118.

"Das ist der größte Durchbruch, den man je auf diesem Gebiet erzielt hat", lobt Peter Armbruster von der bisher erfolgreichsten Elementenschmiede, der Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) in Darmstadt. Unter Armbrusters Leitung wurden hier seit Anfang der achtziger Jahre die chemischen Elemente 107 bis 112 erschaffen - darunter Bohrium, Hassium und Meitnerium. Diesmal kam der GSI die Konkurrenz aus dem eigenen Haus zuvor. Denn der wichtigste Mann in dem Berkeley-Team, Victor Ninov, hat sein Handwerk in Darmstadt gelernt. Bei Peter Armbruster promovierte er über einen "gasgefüllten Separator", der jetzt das Herzstück seines sensationellen Experiments ist.

Ninovs Ideen waren freilich so außergewöhnlich, dass ihm seine Darmstädter Kollegen nicht folgen wollten. "In Deutschland sind viele Forschungszentren überaltert. Da haben es junge Leute mit neuen Ideen oft schwer", kommentiert Armbruster. Als Ninov daher 1997 ein Angebot aus Berkeley erhielt, nahm der gebürtige Bulgare mit dem deutschen Pass seine Chance wahr und zog nach Übersee.

Dort pflegte er bald die Kunst der virtuosen Improvisation. Das wichtigste Teil seiner neuen Apparatur, den "Separator", baute er aus Schrott zusammen. Und der polnische Kernphysiker Robert Smolanczuk berechnete, dass die von Ninov anvisierten Kernreaktionen wesentlich häufiger stattfinden müssten, als bis dahin angenommen. "Wir alle haben diese Berechnungen nicht ernst genommen", gibt Armbruster heute selbstkritisch zu. Am Lawrence Berkeley Laboratorium dagegen setzte ein fünfzehnköpfiges Team Ninovs Vision in die Tat um.

Zunächst modernisierten die Physiker einen fast 30 Jahre alten Teilchenbeschleuniger, um einen intensiven Strahl energiereicher Krypton-Ionen herzustellen. Dann beschossen sie ein briefmarkengroßes Stück Blei. In dem Kugelhagel stößt ab und zu ein Kryptonkern mit dem Kern eines Bleiatoms zusammen, so dass die Bausteine der Atomkerne, die Protonen und die Neutronen, zu einem einzigen Klumpen verschmelzen. Meist zerfällt dieser sofort in viele Bruchstücke. Doch in einem von einer Billion Fällen entsteht für kurze Zeit ein Atomkern mit der Ordnungszahl 118 - der nach weniger als einer tausendstel Sekunde wieder zerfällt.

Solche Kerne inmitten der zahllosen Zerfallstrümmer aufzufinden, ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Doch Ninovs Separator gelingt dies: Mit starken Magnetfeldern fischt er sie aus den Reaktionsprodukten heraus und lenkt sie auf einen Detektor. Dieser registriert, wie sich Element 118 durch radioaktiven Zerfall schrittweise in Element 106 umwandelt. In elf Tagen fanden die Berkeley-Forscher drei solcher Zerfallsketten - für viele Experten ein schlagender Beweis, dass tatsächlich Element 118 gefunden wurde - und die Nummern 116 und 114 gleich mit dazu.

Sollte sich das Resultat bestätigen, könnte es weitreichende Konsequenzen haben. Denn schon lange fragen sich die Kernphysiker, ob alle künstlich erzeugten Elemente so kurzlebig sind, wie die bislang gefundenen. Viele glauben, dass sich mit der richtigen Zahl von Protonen und Neutronen auch stabilere Atomkerne erzeugen ließen, die vielleicht sogar mehrere Jahre leben. Eine solche "Insel der Stabilität" im Periodensystem wurde seither immer in der Nähe der Ordnungszahl 114 vermutet. Anfang des Jahres schien sich das zu bestätigen: Das russische Kernforschungszentrum in Dubna meldete die Entdeckung von Element 114, das angeblich 30 Sekunden lang stabil geblieben sei. Doch die Fachwelt blieb skeptisch. Die neuen Ergebnisse verstärken nun die Zweifel: Denn der relativ schnelle Zerfall des Elements 118 deutet darauf hin, dass das Zentrum der Stabilitäts-Insel beim Element 120 oder noch höher liegen könnte. "Wir sind vielleicht jahrelang einem Phantom nachgelaufen", meint Peter Armbruster.