Krieg lohnt nie", erklärte Bundeskanzler Schröder nach der Kosovo-"Friedensvereinbarung", "aber er war bedauerlicherweise notwendig, um einen Konflikt aus der Welt zu schaffen" - und jetzt komme es darauf an, "Geld in die Hand zu nehmen, um den Balkan zu entwickeln". Ist das der materielle Kern der westlichen Bombenmoral, für die die rot-grüne Regierung bis zuletzt den unerträglichen Auschwitz-Vergleich bemühte? Die Ziele des Friedens erscheinen ebenso nebulös wie die des Krieges. Man hat eine ganze Region zerbombt, um ihr ein neues Wertsystem aufzuzwingen. Aber welches?

Die serbischen Dämonen haben das Kosovo verlassen, und ihre Kommandostände wurden von der ebenso unheimlichen UÇK eingenommen. Aus Vertreibern sind Vertriebene geworden. Die von den deutschen KFor-Truppen "kontrollierte" Zone war bereits nach wenigen Tagen "serbenfrei". Gesichert werden - so scheint es - vor allem die Meinungskorridore in den Medien. "Pressefreiheit ist erst richtig schön, wenn alle dasselbe stammeln", konstatiert Wiglaf Droste sarkastisch in seinem Beitrag für einen Kosovo-Sammelband der Publizisten Klaus Bittermann und Thomas Deichmann.

Der Themenschwerpunkt "Psychogramm einer neuen Kriegsgeneration" - mit weiteren Beiträgen unter anderem von Günther Amendt, Mira Beham, David Chandler, Noam Chomsky, Ernst-Otto Czempiel, Wolfgang Pohrt, Sabine Reul und Kay Sokolowsky - macht nicht nur durch seinen provokanten Titel dem Namen der Verlagsreihe Critica Diabolis alle Ehre. So schonungslos wie hier ist bisher noch nicht mit der Balkan-Politik der rot-grünen Regierung und ihren Medienclaqueuren abgerechnet worden.

Wenn die Regierungspolitiker über ihre "innere Zerrissenheit" jammern, so die Herausgeber im Vorwort, "dann belästigen sie ihre Wähler mit ihrem Job, den auszuüben sie niemand gezwungen hat. Sie sind keine ,Getriebenen', als die sie sich gerne selbst bemitleiden, sondern Gesinnungstäter, die die öffentliche Meinung auf Touren bringen wollen, was ihnen ja auch gelungen ist." Einig sind sich die Autoren in der Einschätzung, dass Jugoslawien zum Brennpunkt eines fatalen "Reifungsprozesses" der 68er-Generation geworden sei. Nach der Enttäuschung ihrer früheren radikalen Erwartungen hätten sie jetzt als Funktionsträger der Macht eine neue moralische Mission gefunden. Mit der Formulierung einer Doktrin der "Humanitären Intervention" sei man dem Bedarf an neuen Ordnungskonzepten für die Welt nach dem Kalten Krieg entgegengekommen und habe zugleich eine politische Definitionsmacht erlangt. Der Kosovo-Krieg sei der erste Krieg, den eine frühere pazifistische Generation jetzt mit martialischer Geste selbst führe.

Allerdings gebe es innerhalb der allgemeinen westlichen Erscheinung noch eine deutsche Besonderheit. In allen Nato-Ländern würden die Kriegsziele auf dem Balkan verschleiert - aber nirgendwo ideologisch so überhöht wie in Deutschland. Vor einem Vergleich Kosovo/Auschwitz schreckte selbst der heiße Krieger Tony Blair zurück. Während die Forderung nach dem Einsatz von Bodentruppen aus seiner Sicht lediglich ein logischmilitärisches Kalkül war, wurde von der deutschen Regierung jede militärische Maßnahme zum Kreuzzug gegen Völkermord und Faschismus stilisiert.

Die Moralisierung der Politik sei, so Sabine Reul, nicht nur die Folge ihres Realitätsverlustes, sondern offenbar auch ein gezielt eingesetztes Mittel zur Stützung bedrohter politischer Führungsansprüche. Angesichts der innenpolitischen Misserfolge in den ersten vier Monaten ihrer Amtszeit wirke die moralische Selbstherrlichkeit des Kriegsprogramms der rot-grünen Regierung grotesk. "Da hört die Ebene des sachlichen Gesprächs auf, und es beginnt die Manipulation der Empfindungen." Die Arroganz dieser neuen Elite äußere sich eben nicht nur in dem Wahn, die Erde nach platten moralischen Schablonen aufteilen und umpflügen zu müssen. Mit der gleichen Überheblichkeit begegne man der eigenen Bevölkerung. "Gegen Schröder", meint Wiglaf Droste, "war Helmut Kohl in all seiner Grauenhaftigkeit ein Restsozialdemokrat und Sozialpolitiker."

Große Sorgen bereitet den Autoren die Vorstellung, dass moralische Selbstherrlichkeit und Manipulationen der Empfindungen in Zukunft der Durchsetzung von fundamentalistischen Wertvorstellungen einer neuen Kaste von Global Players dienen könne. Gegen diese Befürchtung wäre Wolfgang Pohrts rein biologische Erklärung für das neue Verhaltensmuster der "Make love, not war"-Generation noch relativ harmlos: "Was passiert, wenn diese Generation in ein Alter kommt, wo sie das eine nicht mehr machen kann. Macht sie dann das andere?"