Selten hat das Wort eines Historikers so sehr ins Schwarze getroffen wie George F. Kennans Verdikt aus dem Jahr 1979, der Erste Weltkrieg sei "die große Urkatastrophe dieses Jahrhunderts" gewesen. Auf den August 1914 folgte der Oktober 1917, die Revolution der Bolschewiki, mit der Lenin seine Parole vom November 1914 wahr machte, "die Umwandlung des gegenwärtigen, imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg" sei "die einzige richtige proletarische Losung". Auf die russische Oktoberrevolution folgten auf der Linken die Spaltung der europäischen Arbeiterbewegung in einen demokratischen und einen totalitären Flügel, auf der Rechten der Aufstieg faschistischer Bewegungen, die im Oktober 1922 in Italien, im Januar 1933 in Deutschland an die Macht gelangten. Sechseinhalb Jahre später, am 1. September 1939, entfesselte Hitler, gestützt auf seinen Nichtangriffspakt mit Stalin, den Zweiten Weltkrieg.

Vom Weltkrieg zum Bürgerkrieg? ist der Titel eines bemerkenswerten Buches, in dem der Augsburger Historiker Andreas Wirsching den Wechselwirkungen zwischen den extremen Bewegungen von links und rechts in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen nachgeht. Er tut es, und darin liegt die Originalität seines Ansatzes, auf mehrfache Weise: Er vergleicht die Entwicklung der äußersten Linken und der äußersten Rechten in zwei europäischen Hauptstädten, Berlin und Paris. Um die Befunde sinnvoll miteinander in Beziehung setzen zu können, erörtert er die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Rahmenbedingungen, unter denen die jeweiligen Antipoden sich betätigten. Die beiden Metropolen stehen dabei nicht nur für sich, sondern zugleich für ihr Land. Der deutsch-französische Vergleich erweist sich als ebenso fruchtbar wie der Links-rechts-Vergleich. Wirsching zeichnet ein Bild von großer historischer Tiefenschärfe, die er nur dadurch erreichen kann, dass er vergleicht.

Am Anfang war der Krieg, so könnte die Geschichte beginnen, von der das Buch handelt. Ohne den Ersten Weltkrieg hätte es die bolschewistische Revolution von 1917 nicht gegeben

daran lässt sich nicht deuteln. Aber die Kausalkette geht weiter. Ohne die zweite russische Revolution des Jahres 1917, die sich nach dem Willen ihrer Urheber zur Weltrevolution ausweiten sollte, wäre es schwerlich zu den Machtergreifungen Mussolinis und Hitlers gekommen. Denn nichts half den italienischen Faschisten und den deutschen Nationalsozialisten bei der Mobilisierung der Massen und der Gewinnung von Machteliten so sehr wie die Angst vor dem Bürgerkrieg, den die russischen Kommunisten und ihre Gefolgsleute außerhalb des Mutterlandes der roten Revolution in aller Offenheit propagierten.

In Deutschland war diese Angst sehr viel größer als in Frankreich. Das hatte zunächst einmal aktuelle Gründe. Rechts des Rheins war der Bürgerkrieg nach 1918 eine reale Gefahr: Es gab in Deutschland eine Reihe von Umsturzversuchen der extremen Linken

sie begannen mit dem Berliner Januaraufstand von 1919 und endeten mit dem "deutschen Oktober" von 1923. Zu den gewaltsamen Erhebungen der Kommunisten kamen solche der radikalen Rechten - vom Kapp-Lüttwitz-Putsch im März 1920 bis zum Münchner Hitler-Putsch im November 1923. In Frankreich gab es in den ersten Nachkriegsjahren zwar viel soziale Unruhe und große Streiks. An den Rand eines revolutionären Umsturzes aber geriet das Land nicht.

Dass Frankreich zu den Siegern des Ersten Weltkriegs gehörte, trug zur Stabilisierung von Staat und Gesellschaft bei. In Deutschland wirkte das Trauma der Niederlage destabilisierend. Die Härte der Friedensbedingungen von Versailles eignete sich als Mittel, den Glauben an die Legitimität des neuen politischen Systems zu erschüttern. Die Demokratie galt der nationalistischen Rechten als Staatsform der Sieger und darum als undeutsch. Die Kommunisten bekämpften die Demokratie als Herrschaft der Bourgeoisie und warfen der Sozialdemokratie, der Staatsgründungspartei der Weimarer Republik, Verrat an den Klasseninteressen des Proletariats vor.