Die Europäische Union soll schon im kommenden Jahr Vollmitglied in der europäischen Flugsicherungsorganisation Eurocontrol werden und damit helfen, das Problem der Flugverspätungen zu reduzieren. Dies ist das Ergebnis eines Treffens der EU-Verkehrsminister in Luxemburg. So könnte die Union ihren Mitgliedsländern unter den 28 Eurocontrol-Staaten Weisungen erteilen und die nationalstaatlichen Einflüsse auf die Flugsicherung verringern.

Die Aufspaltung der europäischen Luftraumüberwachung in insgesamt 49 Kontrollzentren und die in der Luftstraßenverwaltung herrschende "Kleinstaaterei" gelten als Hauptursachen der aktuellen Probleme am europäischen Himmel. Lufthansa-Chef Jürgen Weber hatte zuletzt wiederholt eine einheitliche, privatisierte europäische Flugsicherung gefordert und beklagt, dass die Vorgaben der Eurocontrol in den Mitgliedsstaaten nicht ausreichend umgesetzt würden. Dies würde sich durch ein Weisungsrecht der EU ändern.

In der in diesem Frühsommer von extremen Flugverspätungen geplagten Branche stieß die Initiative denn auch einhellig auf Beifall. "Das ist der erste Schritt zu einer einheitlichen europäischen Flugsicherung", sagte Christoph Klingenberg, Bevollmächtigter des Lufthansa-Vorstands für die Verspätungsproblematik, auf einer Fachtagung in Frankfurt. "Die praktische Umsetzung wird zwar leider noch dauern, aber das ist ein wichtiges Signal", so Klingenberg. Auch Klaus-Peter Ludeloff, Abteilungsleiter bei Eurocontrol, reagierte positiv: "Die Mitgliedschaft der EU stärkt Eurocontrol und stellt ein wichtiges psychologisches Moment dar."

Dies wird auch einen verbesserten Abstimmungsprozess zur Folge haben und schnellere, effizientere, Abläufe - bisher kamen die Staaten relativ unkoordiniert zu uns, künftig werden sie durch den EU-Einfluss eine klarere Meinung haben. Gleichzeitig betonte Ludeloff, dass in Zentraleuropa bereits erhebliche Kapazitätsfortschritte erreicht worden seien. "Im Mai 1999 waren 85 Prozent aller Flüge in Europa pünktlich, trotz des Kosovo-Kriegs, der in etwa 30 Prozent der Fälle Ursache der auftretenden Verspätungen war", so Ludeloff.

Bernd Struck vom Frankfurter Flughafen erklärte dagegen, dass im Juni bisher nur 69 Prozent aller Flüge in Rhein/Main pünktlich gewesen seien, "alles unter 85 Prozent Pünktlichkeit ist für uns aber nicht akzeptabel", so Struck.

Gerade bei Urlaubsflügen, die sich vorwiegend am Wochenende ballen, sind in diesem Jahr noch vor dem Start der Hauptsaison neue Negativrekorde erreicht worden. Besonders im Ferienflugbereich gehe die Branche aber zu vorsichtig an das Thema heran, so ein Experte in Frankfurt, um die Passagiere nicht vor der Buchung eine Flugreise abzuschrecken.