Lilly weiß nicht recht. Die schwarze Hose wahrscheinlich, vielleicht das rote Teil, ganz bestimmt kein Kleid, und sie steht da, in Jeans noch, das dunkle Haar vom Waschen naß. Könnte vorbei sein, was erst beginnen wird, dieser Abiturball heute, was soll sie nur dort? Nachmittags, vier Uhr ist es, im dritten Stock bei den W.s, um sechs spätestens müssen sie in der Kongresshalle am Alex sein

Linda, die Schwester von Lilly, geht ins Bad.

Lilly! ruft eine Stimme aus dem Wohnzimmer. Lilly, bald gibt es Sekt.

Ein wichtiger Tag. So wichtig auch nicht, wehrt Lilly, 20, ab. Aber - vorwärts machen jetzt, die Nägel der anderen Hand noch lackieren, sie nimmt das rote Fläschchen - wo eigentlich ist Linda? Im Bad! ruft die, die Mutter bügelt eine Bluse, sie sagt: doch, ein wichtiger Tag, nach 13 Jahren Schule, und ich finde, den soll man richtig zum Abschluss bringen

im Wohnzimmer stellt die Großmutter die schönen Gläser auf den Tisch, ein besonderer Tag, sagt auch sie, und dann kommt Linda aus der Dusche: versteh nicht, dass Lilly nicht Freude hat an diesem Tag, ist doch toll, wenn man nie mehr in die Schule muss. Linda ist elf, sie zählt die Jahre, die sie auf der Schulbank noch still sitzen soll: acht, sagt sie: Waas? Mein Gott. Sie zieht jetzt den schwarzen Rock über den Kopf, den Lilly bei der Jugendweihe getragen hat.

Vom Hof unten sind Schaufelgeräusche zu hören. Männer stechen die Erde um.

Vielleicht wird hier bald Rasen wachsen. Oder es kommen Platten hin. Letzte Arbeiten noch. Oben, im Wohnzimmer, klingt das Kristall, zum Wohl, die Großmutter ergreift das Wort, sie sei ja die Älteste hier, und jetzt rennt Linda schnell zum Fenster, reißt es auf, und spuckt, was übel schmeckt, hinunter auf die Hufelandstraße. Der Sekt! Bleibt der Blick am Fenster hängen, ist zu sehen, wie das Haus gegenüber, das Herr S., der Rentner vom ersten Stock, als Mahnmal des Krieges bezeichnet hat, in ein Baugerüst gekleidet wird. Herr S. wird sagen: endlich - aber, der Lärm wieder. Die Großmutter erklärt nun: Lilly, ich halte keine Rede, ich will dir nur das schenken: 13 Lorbeerblätter für jedes Schuljahr, an Wollschnur genäht, am Anfang standen Bleistift und Gummi und zum Schluss - ein Kuvert, Lilly guckt hinein: danke, danke vielmals.