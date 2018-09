Inhalt Seite 1 — Gekappte Leitung Seite 2 Auf einer Seite lesen

So schnell kann das gehen. Noch im Frühjahr galt das Unternehmen als eines der potenziellen Käufer eines großen Rivalen, nun wird es selbst geschluckt. Die Rede ist von debitel, der ansehnlichen Tochter des DaimlerChrysler-Konzerns und der Metro.

Allerdings: Ein Übernahme-Opfer ist debitel keineswegs. Die neue Muttergesellschaft Swisscom, das Schweizer Pendant zur Deutschen Telekom, dürfte sich für die Telefongesellschaft als Glücksfall erweisen. Denn die bisherigen Gesellschafter agierten eher passiv. Mit Swisscom im Rücken, sie will die Mehrheit übernehmen, kann debitel-Chef Joachim Dreyer nun erst richtig loslegen.

Damit ist DaimlerChrysler jetzt der vierte große Konzern, der seinen Ausflug ins Telefongeschäft so gut wie beendet. Klammheimlich nahm auch das große Verlagshaus Bertelsmann Abschied von der Idee, mit einer eigenen Telefongesellschaft der Telekom im großen Stil Konkurrenz zu machen. C@llas, so der Name des Dienstes, wurde schon nach kurzer Zeit auf ein Mindestmaß reduziert und ein Teil verkauft: an die Lifta-Treppenlift GmbH. Dort heißt der Dienst nun Liftacom und bietet einen besonderen Service für Senioren.

Auch andere Stars der ersten Stunde, wie beispielsweise Mobilcom oder Teldafax, suchen derweil dringend nach Partnern. Mit ihrer aggressiven Preispolitik gelang es ihnen zwar, massenweise call-by-call-Fans anzulocken. Doch die haben sich als ziemlich flüchtig erwiesen. Stabile Kundenbeziehungen sind aber die Voraussetzung dafür, sich am Markt langfristig zu etablieren.

Die Netzvagabunden dürften den neuen Anbietern künftig sogar massive Probleme bescheren. Der Grund: Die meisten Gesellschaften lassen die Gebühren über die Rechnung des Exmonopolisten einziehen. Und der will künftig den Obolus für diesen Service erhöhen. Für etliche Rivalen dürfte das fatale Konsequenzen haben: So mancher Kunde, der eine neue Gesellschaft mit einem kurzen Gespräch nur einmal ausprobieren will, verursacht dann höhere Kosten, als er an Einnahmen einbringt.

Zudem lässt sich die Telekom selbst immer neue Tarifmodelle einfallen. Zurzeit wirbt sie unter anderem für AktivPlus. Schon für 12 Pfennig können treue Telekom-Kunden damit tagsüber "quer durch Deutschland" telefonieren - vorausgesetzt, sie zahlen 9,90 Mark an Grundgebühr im Monat mehr.

Im Übrigen sorgen die Telekom-Rivalen mit ihrer eigenen Preispolitik dafür, dass die Margen immer knapper werden - und das vor allem für jene, die selbst kein Netz aufbauen, sondern das der Telekom nutzen. Sie zahlen dafür die so genannten Interconnection-Gebühren. Die stehen amtlich fest - das aber nur bis zum Jahresende. Bis dahin dürfte die Telekom neue Forderungen präsentieren.