Gleichwohl, Versuche, dem Ekel wissenschaftlich auf die Spur zu kommen, hat es vereinzelt gegeben. Allein in diesem Jahrhundert wurden allerlei Überlegungen angestellt, einerseits die Vielfalt der Ekelsempfindung (zwischen Kulturen, zwischen Epochen, zwischen Menschen, innerhalb desselben Menschen) und andererseits seine atavistisch anmutende Permanenz in den Griff zu bekommen. Inzwischen gibt es zu dem Thema soziologische, experimentalpsychologische, psychoanalytische, ästhetische, evolutionärpsychologische und ideengeschichtliche Abhandlungen. So wertvoll sie auch sind, meist meiden sie das Konkrete: Sie betrachten das Formlose, Glitschige und Klebrige rigoros aus der Entfernung, ohne der Anziehungskraft des Ekelhaften je nachzugeben. Will man aber die Regeln aufspüren, nach denen das Wechseln von Ekel und Genuss gespielt wird, muß man sich auf die unbequeme Nähe des Konkreten einlassen. Zum Beispiel auf "Van Goghs Ohr".

Ein Kuriositätenladen in der Nähe meines Büros in Cambridge (USA) verkauft das Ohr des Malers für zwei Dollar und 95 Cent. Es besteht - siehe Abbildung - aus einer postkartengroßen, kolorierten Reproduktion des berühmten Selbstporträts van Goghs vom September 1889; an der linken Kopfseite van Goghs, genau dort, wo der Betrachter das Ohr erwarten würde, geht die Reproduktion in die dritte Dimension: Aus dem Pappkarton wölbt sich eine ohrmuschelförmige Hartplastikhülle, unter der sich ein lebensgroßes, menschliches Ohr befindet: "Van Goghs Ohr".

Obwohl die gesamte Aufmachung suspekt anmutet, kann es sich kaum jemand, dem ich "Van Goghs Ohr" in die Hand drücke, verkneifen, die mit Klebstoff anhaftende Hülle abzuziehen, um der Sache - genauer: dem Ohr - mit den Fingern auf den Grund zu gehen. Selbst im Ruhezustand zittert das Ohr leicht. Es besteht aus einem elastischen, nachgiebigen Stoff, gallertartig und klebrig zugleich, sodass der Finger, der nach dem ersten Tastkontakt unweigerlich zurückweicht, mit derselben Bewegung das Ohr zunächst entstellt, um es sodann von van Goghs Kopf abzupellen.

Was genau ist "Van Goghs Ohr"? Wie entfaltet es seine ekelhafte Wirkung? Was könnte es uns über den Ekel an sich (angenommen, es gibt so etwas) sagen? Unsere erste Antwort müsste lauten: ein Scherzartikel aus einem Kuriositätenladen. Doch die Kategorie "Scherzartikel" ist so elastisch und klebrig wie van Goghs Ohr; sie sagt nichts über die Zusammensetzung oder über den möglichen Gebrauch des Objekts aus. Oder fast nichts: Sie kündigt an, dass es anders als gewöhnliche Objekte in keinen klaren Deutungszusammenhang passt, dass es sich in einem kategorialen Schwebezustand - in einem Kuriositätenladen eben - befindet. Daher auch die anfängliche Ratlosigkeit und Unsicherheit des Subjekts: Was will dieses Objekt von mir?

Mein Verdacht geht darauf hin, dass das ekelhafte Objekt seine größte Affektwirkung ausübt, wenn es unser imaginäres Bild des Objekts als solchen gefährdet: Nicht diese oder jene Objektkategorie gerät im Moment der Ekelerfahrung ins Rutschen, sondern die Kategorie des Objekts überhaupt. Diese These wird vielleicht klarer, wenn wir uns das Ekelhafte als räumliches Phänomen denken, denn "Van Goghs Ohr" beschränkt sich nicht auf den Raum, den es tatsächlich auf der Reproduktion einnimmt. Obwohl das Ohr nur einen relativ kleinen Teil des Porträts überklebt, verschwindet das Porträt unter ihm; das Bild wird - als Porträt - unsichtbar. Wie eine ansteckende Krankheit weitet sich der Eindringling flächendeckend auf dem Wirt aus. Ästhetisch gesehen, hat das Ohr keine Grenzen, denn seine Wirkung, die dehnbarer und amorpher noch ist als es selbst, erstreckt sich über das gesamte Selbstbildnis und verschluckt es gleichsam. Dieser Vorgang ist uns aus vielen Situationen des Alltags bekannt, etwa wenn ein Fleck sich über den ganzen Teppich ausbreitet oder ein Riss das ganze Kleid zerstört. Das Ekelhafte hat seine eigentümliche räumliche Logik. Es ist fehl am Platz, kann in seiner Wirkung dennoch aus keinem Raumteil ausgeschlossen werden; ohne eigentlichen Ort ist es dennoch und gerade deshalb überall.

Die Wendung "fehl am Platz" verweist auf eine Definition, die die Anthropologin Mary Douglas in ihrer Untersuchung des Drecks angeboten hat: Dreck sei matter out of place, deplatzierte Materie. dass das Dreckige, Hässliche und Ekelhafte (alle drei sind eng verwandt) fehl am Platz sei, genießt eine lange Tradition in jenem ästhetischen Diskurs, der das Hässliche vom Schönen abzugrenzen versucht, ohne es ihm schlicht als Antithese gegenüberzustellen. Für Diderot etwa haben die Urteile "schön" oder "hässlich" nichts mit der Natur der Dinge zu tun, sondern vielmehr mit der Frage, ob sich die Dinge am richtigen Ort befinden. Eine alte, ausgeästete Eiche, die den Weg zu einer Hütte verbaut, würde der Eigentümer absägen; ein Maler hingegen würde sie erst dorthin pflanzen. "Wer hat recht", fragt Diderot, "der Maler oder der Eigentümer?" Die Einsicht, das Hässliche sei fehl am Platz, kann für die Überlegungen zum Ekelhaften fruchtbar gemacht werden, jedoch mit einer Abwandlung: Das Ekelhafte ist am falschen Ort, es ist deplatziert, genauer noch: ortlos, weil es zu emphatisch am richtigen Ort sitzt. "Van Goghs Ohr" ekelt uns gerade deshalb an, weil es genau dort sitzt, wo es sein soll.

Wir betrachten das Bild, nähern uns der Stelle, an der wir nach allen Regeln der Anatomie und, wichtiger noch, der Komposition ein Ohr erwarten, und, siehe da, wir werden belohnt: Ein Ohr starrt uns entgegen. Nur ist es gleichsam zu viel Ohr, genug, um das ganze Porträt abzudecken. Es ist zu wenig gemaltes und zu sehr organisches Ohr, dem echten Ohr zu ähnlich. Dieser Gedanke weicht von einem zentralen Satz ab, der die abendländische Ästhetik seit ihrem Anfang begleitet, nämlich dass die Nachahmung dem Menschen Vergnügen bereitet.