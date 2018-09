Kein Grund zur Besorgnis: Die Umsätze und Gewinne der 50 größten Unternehmen in Europa und die der 100 größten in Deutschland sind nicht etwa von einem Jahr auf das andere empfindlich geschrumpft, wie unsere Ranglisten in der vergangenen Ausgabe (Nr. 28/99) irrtümlich signalisieren. Leider ist uns dort ein Druckfehler unterlaufen: Obwohl alle Beträge in den Tabellen in Euro angegeben sind, hat sich in der Kopfleiste die Mark hartnäckig behauptet.

Dort müsste natürlich Euro stehen. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.