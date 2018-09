Kurz vor seinem Abschied aus Brüssel macht Wettbewerbskommissar Karel Van Miert zwei ostdeutschen Unternehmen das Überleben schwer: der Warnow Werft in Rostock und den Stahlwerken im sächsischen Gröditz. In beiden Fällen monierte Brüssel, es seien aus öffentlichen deutschen Kassen Subventionen in unerlaubter Höhe geflossen

beide Mal müssen Millionenbeträge zurückgezahlt werden.

Genau genommen wirft Brüssel der Warnow Werft gezielte Täuschung vor. Die EU-Kommission hatte öffentliche Subventionen genehmigt - unter der Bedingung, dass die Baukapazität auf der Werft beschränkt bleibt. Der Eigentümer, die norwegisch-britische Gruppe Kvaerner, versicherte stets, diese Grenze werde nicht überschritten. Heute gibt sie zu, die Unwahrheit gesagt zu haben. Die Quittung aus Brüssel: Rückzahlung von 83 Millionen Mark und Eröffnung eines weiteren Verfahrens für das Jahr 1997.

Das könnte die Werft verkraften, wenn sie nicht noch ein anderes Problem hätte: Sie steht seit April wie ein Dutzend anderer Kvaerner-Werften zum Verkauf. Potenzielle Käufer sind rar, und wer in der schwierigen Branche einsteigt, will Sicherheit und keine anhängigen Verfahren mit dem Risiko großer Rückzahlungen.

Bei den Gröditzer Stahlwerken geht es darum, dass es (neben einem großen Hotel) keinen nennenswerten Arbeitgeber mehr am Ort gibt. Hier hat Brüssel angeordnet, dass 239 Millionen Mark zurückgezahlt werden müssen. Über 300 Millionen hatte die Treuhandanstalt vor und nach der Privatisierung in das marode Unternehmen gesteckt. Nun ist die Existenz des verlustreichen Betriebs mit seinen 725 Arbeitsplätzen gefährdet.

Für die ostdeutsche Wirtschaft werden die Zeiten härter. Ausdrücklich wies Van Miert darauf hin, dass es keinen Sonderstatus mehr für die neuen Bundesländer gebe. So sollen etwa Hilfen zur Umstrukturierung nur noch einmal innerhalb von zehn Jahren erlaubt sein und nicht immer dann, wenn es brennt.

Das trifft sich mit Überlegungen, die deutsche Forschungsinstitute im Juni formulierten. Kommentar der Wissenschaftler: "Es spricht nicht viel dafür, dass Unternehmen, die nach - im Extremfall - zehn Jahren Dauersubventionierung noch nicht saniert sind, jemals die Marktreife erlangen werden."