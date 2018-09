Technisch gesehen, sind Bücher auf Papier ausgedruckte Dateien, deren Seiten von etwas Pappe und Leim zusammengehalten werden, damit man in ihnen blättern und lesen kann. Gut möglich, dass elektronische Bücher eines Tages die gedruckten ablösen, wenn die Lesbarkeit der kleinen Bildschirme besser wird und der Preis stimmt. Bis dahin werden sich Netz und Buch ausgezeichnet vertragen, wie die zahlreichen Online-Buchhandlungen beweisen. Ebenso gut möglich, dass sich dieser Trend noch verstärken wird, nicht nur dank der unzähligen Titel, die sich mit dem Internet und dem schicken Aussehen der eigenen Website beschäftigen. Denn inzwischen schält sich heraus, dass das Netz selbst potenzielle Buchinhalte beherbergt, mit denen Internet-Dienstleister eine schnelle Mark machen können.

Vor wenigen Wochen kam ein schmales, knapp 125 Seiten starkes Bändchen auf den Markt, das sich mit dem Film Der Soldat James Ryan beschäftigt und den Titel Now you know trägt. Verfasst wurde es von einem namenlosen Kollektiv - einem Chat-Forum auf America Online. Ein Jahr lang wurde in dieser Gruppe eine Diskussion um die schmutzige Seite des Krieges geführt, ausgelöst durch den Spielberg-Film. Über 40 000 Wortmeldungen gab es, in denen sich die Amerikaner mit traumatischen Erfahrungen von Familienmitgliedern und Nachbarn beschäftigten, die am Zweiten Weltkrieg teilgenommen hatten. Etwa 100 gekürzte Beiträge aus dem Diskussionsforum fanden ihren Weg in das Buch, ohne Wissen und Zustimmung der Diskutanten. America Online als Besitzer der technischen Rechte am Forum hatte die Beiträge an Spielbergs Firma Dreamworks verkauft, deren Tochter Newmarket Press das Buch dann auf den Markt brachte.

Now you know ist der erste Fall, bei dem ein Werk aus der digitalen Welt in die analoge Welt "raubkopiert" wurde. Bislang war die Richtung umgekehrt - im Netz finden sich zuhauf Text-, Bild- und Tondokumente, deren Veröffentlichung das Urheberrecht verletzt. Einen neuen Aspekt bekommt die Debatte durch den Vorschlag einer "Open Content Public Licence" (OPL), die nach dem Vorbild von Open-Source-Software entwickelt wurde. Nach diesem Modell kann jedermann einen Text frei veröffentlichen, aber nur ungekürzt mit Nennung aller Autoren. Dann hätte allerdings Newmarket eine Schwarte drucken müssen, gegen die Krieg und Frieden eine Kurzgeschichte wäre.

Ein neuer Vorteil des digitalen Publizierens wurde in der vergangenen Woche in Hamburg erstmals genutzt: Die Universität Hamburg akzeptierte eine Dissertation mit der vorläufigen Druckauflage 0. Das Buch wird als Datei gesichert und nur nach Bedarf gedruckt. Bisher mussten nach der Promotionsordnung entweder 140 gebundene Exemplare oder der Nachweis einer Buchveröffentlichung vorgelegt werden.