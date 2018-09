Inhalt Seite 1 — Fünfzig verweht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tom Waits ist kein Mann für die üblichen Rockstar-Orte, war es nie. "Fahren Sie mich ins Cleveland!", soll er schon zu Beginn seiner Karriere dem Taxifahrer am Bahnhof befohlen haben. Angeblich gab es in jeder Stadt ein Hotel mit dem Namen dieses vergessenen amerikanischen Präsidenten. Und selbstredend entpuppte es sich als eine jener Absteigen, in denen wunderliche Männer wohnen und die Geschichten nur so von den Wänden blättern.

"I swear, this is true!", beteuert Waits auf der Bühne des Berliner Metropol-Theaters immer wieder, nachdem er eine seiner Storys vom Stapel gelassen hat: von Zeitgenossen, die molotowcocktailgroße Taschenfeuerzeuge mit sich führen, von singenden Seelenverkäufern und Leichen im Keller. Es ist Freitagnacht, das erste von drei hochexklusiven Deutschlandkonzerten, und die Lokalität extrem künstlerkompatibel gewählt. Hier, gleich neben dem Bahnhof Friedrichstraße, wo normalerweise Operettenarien geschmettert werden, darf man sich im Plüsch der verblichenen DDR mit ein wenig Fantasie "east of East St. Louis" fühlen, wie es in einem bekannten Waits-Song heißt, oder westlich von Santa Fé. Ein Puff im tiefen Süden ist auch mit drin: There is a house in New Orleans ...

Allenfalls lässt sich das Exemplar in vivo etwas genauer studieren. Dem Anschein nach handelt es sich um einen Mann, der sich nicht freiwillig an die Ränder der Gesellschaft begeben hat - er konnte nicht anders, weil er nach seinen wilden Jahren nie mehr zur Ruhe fand. Verbissen hält er an einigen letzten Insignien des Bürgerlichen fest, an Jackett und Krawatte, dem Hütchen über der wettergegerbten Visage. Dass er trotzdem wirkt, als sei er gerade unter einem Strohhaufen hervorgekrochen, macht das Grinsen umso diabolischer. Bibeln möchte man so einem nicht abkaufen, Potenztränke noch weniger. Es könnte zu unangenehmen Nebenwirkungen kommen.

Die freilich sind hier erwünscht. "I'll tell you all my secrets, but I lie about my past" - Waits traktiert die Gitarre, stampft den Rhythmus nach Art alter Bluessänger manisch auf einem eigens mitgebrachten Bretterpodest. Theaterstaub steigt daraus auf, benebelt die Arena, während die vierköpfige Band routiniert den Set begleitet. Zweifellos hat sie ihn drauf, den Waits-Sound, der Feuilletonisten zu ihren schönsten Formulierungen angestachelt hat. Mal klingt, was von der funzlig beleuchteten Bühne kommt, wie das Scheppern einer heillosen Heilsarmee, mal trifft Mackie Messer auf seinen kalifornischen Bruder; dann wieder verdüstert sich alles zu kargen Blues-Chiffren, in denen - verkehrte Welt! - der Acker voller Vogelscheuchen steht und der Mann den Maul- esel zieht.

Für den Mittelteil hat der Held sogar noch einmal sein Piano betrunken gemacht. "You're innocent, when you dream", singt er herzzerreißend, und die Augen glänzen, und alles ist da, was einen großen Konzertabend ausmacht, bloß geht das Gefühl nicht weg, einer letzten Selbstfeier der Achtziger beizuwohnen. Die Dankbarkeit, mit der das Publikum dem Artisten noch die kleinste Anekdote aus der Hand frisst, der unbedingte Wille zur Illusion, die an Raserei grenzende Applausbereitschaft, mit der zwei längere Zugaben erzwungen werden - das alles hat etwas von einer Selffulfilling Prophecy. Es ist, als hätte man sein Geld zu einem sehr teuren Therapeuten getragen und müsste den Erfolg der Kur nun selbst mit herbeiklatschen.

Dabei ist die Bredouille doch offensichtlich: Würden die Wünsche, die hier verhandelt werden, wirklich in Erfüllung gehen, man fände sich ramponiert mit einer Bierbüchse am Alexanderplatz wieder.

Das will natürlich keiner, am wenigsten im neuen Berlin, wo die romantischen Orte rar geworden sind. So hat es am Ende sein Gutes, dass Waits-Musik einen zu nichts zwingt, dass sie - in den Worten des Schriftstellers Richard Ford - "bloß eine Art erweiterte und manierierte, postmoderne Meditation über Musik und musikalische Darbietungsformen" ist: Sie träumt von Orten, die man jenseits der Vierzig am bequemsten ästhetisch erreicht. Ebendies scheinen im Übrigen die ruhmreichen Fassadengestalter der DDR genauso gesehen zu haben. Man kann, was das Metropol anbelangt, gar nicht anders, als unter "Musical" rein- und unter "Komödie" wieder rauszukommen. Thank you, good night!