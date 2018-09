Inhalt Seite 1 — Gesicht im Hintern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Tucholsky, dem wir nicht nur zauberhafte Reiseberichte, sondern auch spitze Bemerkungen verdanken, stammt die Einsicht, dass eine "Reisebeschreibung in erster Linie für den Beschreiber charakteristisch ist, nicht für die Reise". Weshalb der Leser (und der Rezensent) dieser Literatur unausweichlich konfrontiert wird mit Beschreiber-Egos, die vor der Folie der Fremde die zu Hause eingesperrte Sau rauslassen.

Andreas Altmann, ehemaliger Reporter und Auslandskorrespondent, führt solch ein Ego an der Leine. Und das muss der Leser uneingeschränkt mögen, der seine Beschreibung einer Reise mit dem Greyhound durch Amerika von New York bis San Francisco ertragen will. Denn Altmann (omen est nomen) ist von Europa aufgebrochen, um mit der pennälerhaften Selbstherrlichkeit eines vergreisten Alt-68ers die Grundübel Amerikas anzuprangern: Fettleibigkeit und Prüderie.

Bereits im Flugzeug nach den USA landet sein "Gesicht im Hintern eines Dicken" - und kommt bis zur Ankunft an der Westküste daraus nicht wieder hervor. Nur zu verständlich, denn alles, was er sonst erblicken könnte, sind "Symbole unsinnlicher Vergnügungen: Tankstellen, Fast Food, Parkplätze", Orte, an denen "Flucht zum ersten Menschenrecht wird".

Mögen muss man Altmanns Wortwitz. Atlanta ist ein "Batzen Scheiße ins Gesicht empfindsamer Gemüter. Ein tropenheißer Gulag." Mögen muss man Altmanns Menschenfreundlichkeit. Bei der Wachablösung am Grab des Unbekannten Soldaten in Arlington beobachtet er: "Nach jeder Stunde wird ein Roboter mit Klobürstenhaarschnitt durch einen anderen Roboter ersetzt." Mögen muss man Altmanns Masochismus, der ihn immer wieder in die Kirchen sektiererischer Erweckungsprediger führt, zu den "Lusthassern, die ihre sinnliche Impotenz zum Maß aller Dinge erheben". Man muss eben Altmann als Maß aller Dinge mögen.

* Andreas Altmann:

Im Land der Freien

Mit dem Greyhound durch Amerika