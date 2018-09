Silvestre Revueltas kippte in einer Oktobernacht 1940 in Mexico City auf der Straße um in einem Zustand, der nicht mal mehr den Transport ins Krankenhaus erlaubte. Sein Problem wird vom führenden deutschen Musiklexikon feierlich als "Trunksucht" bezeichnet, aber wahrscheinlich hieß es doch - Mexiko.

In diesem kaputten Land kam Revueltas am letzten Tag des vorigen Jahrhunderts zur Welt. Er erlebte Diktatur und Revolution, schlug sich durch als Geiger und Dirigent, engagierte sich im Spanischen Bürgerkrieg und hat erst 15 Jahre vor seinem Tod mit dem Komponieren begonnen - auf einem Weg jenseits der offiziösen Nationalmusik, die mit wackeren Folklorezitaten und akademischem Tonsatz immer nur eine klingende Kolonie des Abendlandes blieb. Revueltas haute die heimischen Rhythmen in die Pfanne wie ein genialer Koch. In Taktwechseln zerfetzt, entwickeln sie einen Drive, der sich mit dem des Paris der zwanziger Jahre trifft. Er griff sich das romantische Orchester, stockte Blech und Schlagwerk auf, erhitzte den Klang, bis alles Geschmeidige austrocknete und die Streicher nur noch zähe graue Ranken in die flimmernde Hitze recken konnten. Er schrieb auch Kontrapunkt, aber in kargen Linien mit hartem Pinsel. Er mochte schönes E-Dur, ließ aber ein Fis hindurchdröhnen wie einen Lastwagen.

Das Los Angeles Philharmonic Orchestra unter Esa-Pekka Salonen (Sony Classical 01-060676-10) folgt Revueltas in seiner Ruppigkeit und seinem Witz.

Da gibt es in Ocho por Radio Schnitte und Überlagerungen, die die Abstraktion Strawinskys mit der Eleganz eines Poulenc verbinden - und mittendrin hört man den schrägen Zwiegesang der Mariachi-Trompeten wie einen ironisch-liebenden Blick auf das bisschen Folklore zwischen den Kakteen. Seine Orchesterwerke schwanken mitunter noch zwischen der Sogkraft von Strawinskys Sacre (wie in Sensemaya) und spätromantischer Konvention. Umso mehr leuchtet sein zerfetztes Mexiko aus den schnellen Sätzen von La Noche de los Mayas. Da schichtet Revueltas krachend rhythmische Raster, bis die Bewegung in statische Tiefe umschlägt. Das Finale rumpelt los wie eine alte, große Fabrik, deren strapazierte Maschinen schon Dampf und Öl spucken. Man glaubt den mescal zu riechen und die taumelnden "alten Götzengesichter" zu sehen, die Romanautor Malcolm Lowry in den Mexikanern jener Jahre erkannte. Musik wie diese mag Silvestre Revueltas durch den Kopf gegangen sein, während er umkippte.