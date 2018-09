Michel Pébereau spielt eine wichtige Rolle in einem weiteren Wirtschaftskrimi Frankreichs. Der BNP-Chef sitzt nämlich gleichzeitig im Vorstand des Ölkonzerns Elf Aquitaine, der gerade einen Gegenangriff gegen den Übernahmeversuch des französisch-belgischen Konkurrenten TotalFina lancierte. Ebenfalls zum Elf-Vorstand zählt Paribas-Boss André Lévy-Lang, dessen Bank sich Pébereau gern einverleiben würde.

Auf der gegnerischen Seite steht diesmal Daniel Bouton, Chef der Société Générale und nebenbei Führungsmitglied von TotalFina. Während er sich vehement gegen eine Übernahme seiner Bank durch die BNP wehrt, versuchte TotalFina selber vor zwei Wochen, Elf zu schlucken. Eine pikante Situation für Bouton: Philippe Jaffré sitzt im Vorstand der BNP - und will seinen Chefposten ebensowenig verlieren wie Bouton.

Deshalb beißt Jaffré jetzt zurück. "Pac-Man-Strategie" nennen Analysten dieses Vorgehen in Anlehnung an das Videospiel der achtziger Jahre. Ein Manöver, das so halsbrecherisch und kompromisslos ist wie das doppelte Übernahmeangebot von BNP. Auch in Frankreich ist auf die bislang sorgsam austarierten Beziehungen zwischen den Führungseliten offenbar kein Verlass mehr: Im Fusionsfieber versucht jeder nur noch, seinen eigenen Kopf zu retten.