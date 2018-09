Inhalt Seite 1 — Ich lasse das Volk über diese Frage abstimmen: >Wollt ihr Europa, oder wollt ihr nur den Euro?< Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Jesus sagt: Lasset die Kindlein zu mir kommen. Und sie kommen zu ihm, er streicht ihnen über das Haar, er segnet sie, und dann gehen sie wieder, und man könnte meinen, jetzt geht alles seinen Gang. Alles geht zwar seinen Gang, aber wie? Nach der Taufe bestimmen die Eltern, was gut und was böse ist. Und haben die Kinder diesen Parcours halbwegs heil überstanden, kommen die nächsten Lehranstalten: der Kindergarten, die Schule, die Universität. Diese Lehranstalten haben es in sich. Sie machen uns zu dem, was wir sind. Aber warum werden wir häufig zu dem, was wir gar nicht sein wollten?

Mein Traum macht Schluss mit der Ödnis gewöhnlicher Bildung. Wer heute Kind ist, wächst in eine Welt hinein, die sich ständig verändert: Nur die Bildung bleibt stehen, habe ich das Gefühl. Also nehme ich den Kampf gegen den nationalisierten Bildungsmuff auf. Meine Traumkinder werden kluge und neugierige Europäer, egal wo sie geboren sind. Wie kriege ich das hin?

Bald haben wir den Euro. Aber sind wir auch Europäer? Zu zahlen ist einfach, zu wissen ist schwer. Meine Kinder werden mit Bildung früh infiziert. Schon im Kindergarten überfällt sie der europäische Virus des Wissens: Märchen auf Englisch, Lieder auf Französisch, italienisches Essen, griechische Mythen. Es sind die Kulturen und Sprachen, die der neuen Zeit den Charakter geben. Zum Beispiel Englisch: Die Kinder bewegen sich im Internet - Sprache Englisch.

Zappen zu CNN - Sprache Englisch. Die Star Wars-Helden sind Amerikaner, und die Backstreet Boys haben auf der Bühne noch nie das Wort Wanderbaustelle gebraucht, wenn sie auf Tour waren. Was liegt also näher, als nun auch unter diese schillernden Oberflächen zu gehen?

Ich erfinde das System des Lehrkarussells für Kindergartenlehrer und -ausbilder. Sie dürften nie länger als ein paar Monate bei den Kindern sein.

Hinweg dann mit ihnen in den nächsten Ort. Jeder dieser Lehrer spricht eine andere Sprache, kommt aus einem anderen Kulturkreis. Kinder sind wie trockene Schwämme: Sie saugen eine Sprache ohne jegliche Probleme auf. Das muss man nutzen, dann kann das Thema Europa in zwanzig Jahren zumindest nicht an Sprachproblemen scheitern.

Bei meinen eigenen Kindern konnte ich das Phänomen gut beobachten: Sie haben durch den Wanderzirkus Goeudevert - wir sind siebzehnmal umgezogen - keinen Universitätsabschluss im Bilderrahmen. Aber sie besitzen etwas Unbezahlbares: Sie sprechen Sprachen, haben über die Sprachen Europas Mentalitäten begriffen. Meine ältere Tochter lebt trotz der schlechten Küche zufrieden in England. Ihre jüngere Schwester lebt wohlverstanden in Frankreich, und mein Sohn macht seine Geschäfte europaweit von Belgien aus.