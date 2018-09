Beim kleinen Koalitionspartner macht ein neuer Spruch die Runde: Wenn sich zwei gut gelaunte Grüne treffen und über ihre Partei sprechen, gehen sie als schlecht gelaunte Grüne wieder auseinander. Das ist verständlich, jedenfalls wenn man ein zweites Bonmot zurate zieht, das dem Leipziger Abgeordneten Werner Schulz zugeschrieben wird. Der sieht die Grünen im Osten Deutschlands zwar über fünf Prozent - aber nur, wenn man alle Landtagsergebnisse zusammenrechnet.

Die Partei geht einem ungemütlichen Herbst entgegen. Aller Voraussicht nach werden die Wähler die grüne Grundsatzfrage in neuer Dringlichkeit aufwerfen: Wofür stehen die Grünen? Was könnten sie wollen sollen?

Berlin, Leipzig, Weimar. Dreimal in fünf Tagen traf sich die Partei in diversen Formationen zu Klausur- oder Strategietreffen. Die inhaltliche Ausbeute der solidarischen Suchbewegung war allerdings geringer als der Publicity-Ertrag, den das Rentenpapier von Katrin Göring-Eckardt brachte, das auf unbekanntem Wege an die Öffentlichkeit geriet. Darin formuliert die grüne Sozialexpertin, in Abgrenzung zur SPD, Maßnahmen zur Sicherung der Altersversorgung: keine Rückkehr zur Nettolohnanpassung, Niveauabsenkung auf 65 Prozent, Verlängerung der Lebensarbeitszeit.

Hätte sich die Partei hinter das Papier gestellt, wäre eine neue grüne Kontur erkennbar geworden: der kleine Koalitionspartner als Modernisierungsmotor, als Anwalt unbequemer, aber notwendiger Sanierungsmaßnahmen. Es kam anders. Der innerparteiliche Widerspruch folgte auf dem Fuße und vernebelte den Vorstoß so sehr, dass die Grünen, rechtzeitig zu den Landtagswahlen, jene Undeutlichkeit wiedererlangten, an der sie ohnehin so leiden.

Die Konstellation erinnert an ein Problem, das gelegentlich in Vergessenheit gerät: an den Atomausstieg. Auch in dieser Frage befinden sich die Grünen in doppelter Opposition: in der zur SPD und der zu sich selbst. Klärung ist nicht in Sicht.

Wie schön war der Sommer! Die SPD stritt sich Tag und Nacht, die Grünen übten Eintracht. So stolz war man auf sich, dass die Fraktionsvorsitzenden nach den Ferien einen Brief an die Abgeordneten schrieben, in dem sie für die "Disziplin" dankten. Doch das schöne Bild der Geschlossenheit entsteht nur unter einer Bedingung: Es muss Urlaub sein, Ruhe. Sobald sich die Grünen bewegen, zerfließt es wieder.