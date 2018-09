Land in Sicht! Am Ende der kurzen nordischen Nacht taucht die Silhouette Helgolands aus der See. Noch schleudert der Leuchtturm seine Lichtblitze über das Wasser, hebt sich die Lange Anna als Bleistiftstummel vom ersten Morgengrauen ab. Noch schlafen die Insulaner, schläft auch das große Schiff, das mit 21 Knoten Kurs auf die Elbmündung genommen hat. Helgoland, der wunderliche rote Felsen, dessen Mythos sich allein auf die Zollfreiheit für Zigaretten und Spirituosen gründet, verschwindet allmählich auf der Backbordseite aus den Augen, aus dem Sinn. Ein verkorkstes Inselschicksal.

Auf der Brücke knotet der Zweite Offizier Sören Westerskov seine Krawatte, startet die Kaffeemaschine und greift zum Funkgerät: "Hallo, German Traffic. Hier ist die Prince of Scandinavia, Rufzeichen Oscar Victor Romeo Yankee Two." Wie alle zwei Tage um diese Zeit meldet der 35-jährige Däne sein Schiff der deutschen Verkehrsleitzentrale an. Auf dem Radarschirm an Land bekommt der von links nach rechts wandernde gelbe Punkt, den die Fähre von England nach Hamburg hinterlässt, jetzt einen Namen.

Alles schläft, einsam wacht der Zweite Offizier auf dem 20 Meter breiten Kommandostand der Prince of Scandinavia. Über tausend Passagiere und Besatzungsmitglieder befördert das Schiff an diesem heraufdämmernden Donnerstag in die Deutsche Bucht. Nur auf den ersten Blick wirkt der Horizont auf der Nordsee leer. Über die drei großen Monitore, die Westerskov im Auge behalten muss, irrlichtern bunte Flecken.

Einer von ihnen ist Elbe 1. Das legendäre Feuerschiff von einst gehört längst zum alten Eisen. An seiner Stelle tanzt jetzt ein unbemannter feuerroter Ponton auf den Wogen, als wäre er ein Sektkorken. Wie Türsteher patrouillieren zwei Lotsenschiffe rund um Elbe 1. Hier, zehn Seemeilen nordwestlich von Cuxhaven, gehen maritime Pfadfinder an Bord, um Schiffe aus aller Welt sicher elbaufwärts nach Hamburg zu dirigieren.

Denn die graugrünen Fluten gehören zu den vertracktesten Revieren der Welt. Dem Großen Vogelsand und Scharhörnriff links und rechts der Fahrrinne hat die christliche Seefahrt reichlich Tribut gezollt über die Jahrhunderte. "Zahlreiche Wrackreste" verzeichnet Westerskovs Seekarte auf den beiden berüchtigten Sandbänken. Damit es nicht täglich mehr werden, ist der südliche Teil der Deutschen Bucht mit virtuellen Gartenzäunen, Ampeln und Einbahnstraßenschildern vollgestellt.

Ein Offshore-Autobahnkreuz mit präzisen Verkehrsregeln und blinkenden Bojen und Baken soll das Verkehrsgewimmel aus Tankern, Frachtern, Fähren, Fischkuttern und Segelyachten ordnen. Die Seerouten, die sich bei Elbe 1 treffen, dort, wo die Prince of Scandinavia unterwegs ist, tragen Namen wie German Bight Western Approach, Jade Approach oder Terschelling German Bight. Zwischen diesen Hochsee-Highways beanspruchen noch U-Boote und die gemeine Nordseescholle in einem Flat Fish Reserve eigene Biotope. Und vom Explosives Dumping Ground hält sich jeder Skipper schon aus eigenem Interesse lieber fern.

Die 180 Meter lange Fähre dampft mit 21 Knoten an den beiden Lotsenschiffen vorbei. Kapitän Steen Olsen besitzt selbst das notwendige Patent und spart seiner Reederei DFDS Seaways in Kopenhagen damit jeden Tag über 10 000 Mark ein. Der 44-Jährige aus Esbjerg übernimmt um Punkt halb acht die Regie auf der Brücke. Während die Frühaufsteher unter den Passagieren ihre Ferngläser auf die Skyline Cuxhavens richten, geht auf der Brücke über Funk ein Hilferuf ein: "Pan, pan, pan! Fahrzeug mit vier Personen treibt steuerlos und hat sein Rettungsfloß verloren." Die Position des Havaristen ist über 100 Seemeilen entfernt. Darum müssen sich andere kümmern.