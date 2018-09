Wenn man an die ganzen ausländischen Touristenhorden denkt, die jetzt die großartigen Theater Londons stürmen, stellt man sich immer vor, wie sie auf den Bühnen eifrig nach etwas Glamour und Aufmunterndem suchen - etwa einer vietnamesischen Barfrau, die sich umbringt (Miss Saigon) oder hungernden Franzosen (Les Miserables). Wahrscheinlich erwartet aber niemand einen langatmigen Monolog von einem uralten, kranken Alkoholiker, der zufällig in einem Pub in Soho eingeschlossen worden ist.

Nichtsdestotrotz zeigen sie jetzt wieder Jeffrey Bernard is Unwell, zehn Jahre nachdem Peter O'Toole erstmals die Theatergemeinde damit beglückte. Bernard war ein wohlgeborener Journalist, der vorsätzlich jeden noch so kleinen Vorteil, der ihm jemals gegeben worden war, verschleuderte. Vor zwei Jahren starb er, und meiner Meinung nach - und damit stehe ich alleine - ist es eine Tragödie, dass dieses Stück nicht mit ihm das Zeitliche gesegnet hat. Stattdessen sorgt die erneute Aufführung dafür, dass noch eine Generation japanischer Touristen ihren mystischen Trip durch die trüben Pubs von Soho machen wird, wo Bernard meist abhing, nur um dort von gierigen Kneipenbesitzern, die ihre Pappenheimer schon kennen, angepöbelt und beleidigt zu werden. Bernard selbst war kaum umgänglicher, wenn er in den Theaterbars auflief, um Autogramme zu geben und endlos Drinks in sich reinzuschütten, während das Stück lief.

Ich hatte das Pech, Jeffrey Bernard mehrmals zu treffen, und was mir vor allem auffiel, war der gigantische Unterschied zwischen dem Mann und seinem Mythos. Er war weit davon entfernt, der edle Verlierer zu sein, sondern erinnerte mich an einen dieser Golfclub-Langeweiler, der falsch abgebogen und plötzlich in Bohemia gelandet war. Seine Ansichten über Frauen (Kannst nicht mit ihnen leben, aber auch nicht ohne sie), Einwanderer (Kennen sich nicht mal mit den verdammten Pferden aus) und Sport (Eine Oase in einer verrückten Welt) waren identisch mit den Ansichten eines rechten Vorstadtkneipen-Schwätzers. Das ist wahrscheinlich auch der Grund - und das darf man ja nur flüstern -, warum er so beliebt ist in den ach so liberalen Kunst- und Medienzirkeln, die schon lange neidisch sind auf diese Art von freier Rede, die in den Golfclub-Kreisen üblich ist.

ÜBERSETZUNG RAINER SCHMIDT FOTO JILLIAN EDELSTEIN/ NETWORK/AGENTUR FOCUS Julie Burchill schreibt jede Woche aus London. Ihr Buch Verdammt, ich hatte recht! erscheint im Herbst bei Rowohlt.