Das Glücksrad dreht sich im Pizarro immer. In der kleinen Bar an der zentralspanischen Carretera General Nummer 524, der "Calle de Pizarro", wird nicht nur großzügig eingeschenkt, es werden auch fleißig Lottoscheine ausgefüllt. Kurz vor Annahmeschluss stehen die Leute aus dem Städtchen Torrejon el Rubio, mitten in der Extremadura, beim Wirt Carlos Gonzales Schlange, um ihre Glückszettel abzugeben. Bazaga hat an solchen Tagen alle Hände voll zu tun, um den Andrang der Hausfrauen, Rentner und Ziegenhirten aus dem Ort und der Umgebung zu bewältigen

hoffen doch alle auf das große Glück beim populären "Cienmillionares Semanal".

Sengende Hitze liegt über dem am späten Nachmittag wie ausgestorben wirkenden Torrejon el Rubio. Fast alle Fenster und Türen sind verriegelt, nur einige ältere, in Schwarz gekleidete Frauen huschen über die staubigen Straßen. Auch im Pizarro geht's nach dem Lottoansturm wieder gemächlich weiter - einmal abgesehen vom an der Wand hängenden und wie überall in Spanien laut aufgedrehten Fernseher.

Die Männer spielen, quatschen und trinken. Ein junger Bursche steht mit starrem Blick vor einem Spielautomaten. Betrunken schimpft er über den einarmigen Banditen, der gierig seine Peseten verschlingt. Frustiert nimmt er wieder einen Schluck vom Vino Zinjo, dem billigsten Rosé, den Carlos führt. Zwei alte, wettergegerbte Ziegenhirten treten ein, grüßen kurz, schnappen sich zwei Barhocker und bestellen Bier und Tapas, eingelegte Sardinen, Zwiebeln und Oliven.

"Nein, heute fährt kein Bus mehr nach Trujillo", schüttelt Enrique, einer der beiden Alten, den Kopf. "Heute passiert hier gar nichts mehr. Mittwochs ist die Linie tot." Also verbringen wir einen langen Abend am nördlichen Rand der Extremadura, genauer gesagt, im Parque Natural de Monfragüe, trinken schweren roten Wein, saugen an grünen Oliven und lassen uns von Carlos wilde Jägergeschichten erzählen. Wir blättern in Fotoalben. Sehen auf unterbelichteten Farbbildern eine obskure Jagdgesellschaft, die eine Wildsau erlegt, ausnimmt und die Eingeweide auf ihren Köpfen platziert. Ziemlich unappetitlich. "Das ist bei uns ein alter Brauch. Wir bewerfen uns dabei mit Eiern und Mehl und staffieren uns mit den Innereien", erklärt Carlos.

Die Sonne ist bereits hinter den Bergen verschwunden, als er uns verabschiedet. Plötzlich kommt Leben in die Gassen des 1000-Seelen-Dorfes. Männer sitzen vor ihren Häusern, Frauen treffen sich zum nachbarlichen Plausch, Kinder rennen umher. Und vor dem Naturschutz- und Informationszentrum des Fondo Patrimonio Natural Europeo, des spanischen Ablegers der Stiftung Europäisches Naturerbe, der sich für die "Erhaltung des Kultur- und Naturreichtums" einsetzt, bellen streunende Hunde.

Da der Überlandbus laut Fahrplan erst nachmittags in Torrejon anrollt und wir nur ungern bei 30 Grad Hitze die Zeit totschlagen mögen, versuchen wir am nächsten Morgen die 39 Kilometer zu unserem Ziel Trujillo, der "Heimat der Konquistadoren", per Autostopp zurückzulegen. Wir haben Glück, hat doch Fernandez Rodriguez, ein junger Veterinär aus dem Nachbarort Jaraicejo, ein Einsehen mit den alemanes. So kommen wir schnell vom Fleck, was in der Extremadura ohne eigenen fahrbaren Untersatz nicht einfach ist. Das war früher so, und daran hat sich in der zentralspanischen Region bis heute wenig geändert.