In all den Jahren, in denen ich Kulturarbeit im Ausland plane und realisiert habe, hatte ich nie die Prämisse der Selbstdarstellung, des Kulturexports oder der politischen Instrumentalisierung der deutschen Regierenden zur Grundlage. Sie haben unser Tun nicht bestimmt. Die Freiheit und Autonomie der Goethe-Institute in ihrer Programmpolitik hat ganz wesentlich zur Glaubwürdigkeit bei den ausländischen Partnern und der Öffentlichkeit geführt. Diese Freiheit und Autonomie bedeutet, dass die brennenden Fragen des Gastlandes in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft sowie ihr Ausdruckspotenzial künstlerischer Mittel unser Tun bestimmen und wir dann fragen, ob wir aus deutscher/europäischer Sicht etwas Kompetentes, Ideenreiches dazu beitragen und eine sinnvolle Begegnung einfädeln können. Goethes "Hauptgeschäft" im Ausland heißt zuallererst die Öffnung von neuen Kommunikationsräumen und die Schaffung idealer Rahmenbedingungen für Menschen, Künstlern, Intellektuellen und Publikum.

Auswärtige Kulturarbeit braucht die konkrete Begegnung von Menschen inmitten ihrer Lebenswelten wie die Luft zum Atmen. Dekontextualisierte "Informationen" aus dem Internet können das überhaupt nicht leisten, weil sie nicht mit Urteilskraft und der lebendigen Komplexität kultureller Zusammenarbeit beseelt sind. Kommunikative Interaktion verwandelt sich ja rapide in eine weitgehend passive Rezeption vereinsamter Kabel- und Antennengemeinschaften in virtuellen Chatrooms oder am Bildschirm verfolgten Talkshows. Diese Entdialogisierung unserer Lebenswelten hat die kulturellen Landschaften bereits global verändert. Auswärtige Kulturpolitik muss hier ein Gegengewicht schaffen und deshalb brauchen wir nicht weniger, sondern mehr internationale kulturelle Zusammenarbeit, gerade in Zeiten der vermeintlichen Vernetzung aller im Internet.

Dr. Martin Wälde Leiter des Goethe-Instituts Vilnius/Litauen

Auswärtige Kulturpolitik, wenn sie des Sparens wegen zu Strukturreformen gezwungen wird, sollte sich nicht, wie die Autoren meinen, orientieren an der Frage, was denn überhaupt deutsche Kultur sei, denn sie ist in Abschnitt 12 des Koalitionsvertrages in Fortsetzung bewährter Gewohnheiten ausdrücklich für den "offenen interkulturellen Dialog" vorgesehen. Damit dient sie nicht dazu, im Ausland etwas zu präsentieren. Im aufgeklärten Eigeninteresse einer deutschen Außenpolitik liegt es, den Dialog der Kulturen zu pflegen, das heißt, auf der Ebene der Sprache, der Interpretation von Welt und Politik, der symbolischen Gestaltung der Künste und der Alltagsprobleme die Fähigkeit der Kommunikation mit den anderen, auch mit gänzlich anderen, zu pflegen, und zwar unabhängig von Diplomatie und Wirtschaft. Entsprechend sollte sie gewichtet und öffentlich finanziert werden, damit der Dialog überall, auch unabhängig von Markt und Exportinteressen, stattfinden kann.

Dr. Susanne Enderweitz Berlin Prof. Dr. Dieter Kramer Frankfurt/Main

Die deutsche Grammatik hatte ich in der Schule, aber die Aussprache habe ich von den deutschen Radiosprechern gelernt. Das Schreiben habe ich mithilfe einer deutschen Freundin gelernt, die drei Jahr lang meine Brief an sie korrigierte und sie mir zurückschickte.

1972 war ich eine Zeit in Accra (Ghana) als Gast einer deutschen Freundin und hatte die Möglichkeit, beim Goethe-Institut einen Film in deutscher Sprache zu schauen. Ich konnte damals kaum glauben, dass ich in Accra und gleichzeitig in Gedanken in Deutschland war. Ich bewundere jene Menschen, die die Idee hatten, dorthin ein Stück deutscher Kultur zu bringen. Ich bin sicher, dass viele andere Menschen auch so denken, und hoffe, dass die Liebe für eine Fremdsprache wie Deutsch unterstützt wird.