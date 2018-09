Inhalt Seite 1 — Der erste Tag Seite 2 Auf einer Seite lesen

Siemens-Mitarbeiter Nummer 035060501 zieht seine ID-Card durch das Lesegerät am Eingangstor des Firmengeländes. Fährt dann mit dem Paternoster in den 11. Stock. Öffnet Tür 11046 zum Großraumbüro. Zweite Reihe ganz rechts: sein Arbeitsplatz. Ein Drehstuhl, eine Aktenablage und ein Computer. Auf dem Bord an der Wand die Kaffeemaschine, für eine Tasse werden 30 Pfennig für die Kaffeekasse gespendet, der Becher ist von zu Hause mitzubringen. Der Kopierer steht den Gang hinaus rechts, die Kantine ist im 8. Stock. Im Team duzen sich alle, nur der Chef wird gesiezt. So viel weiß Nummer 035060501 nach den ersten acht Stunden bei Siemens. Der zweite Arbeitstag ist schon fast Routine.

Also 24 Stunden zurück: An seinem ersten Arbeitstag steht Ralf Woller um halb neun vor dem Eingangstor von Siemens. "Ich bin total müde", stöhnt er. Regelmäßig wischt sich der kräftige 25-Jährige mit dem Taschentuch über die Stirn. Herzklopfen. Zum ersten Tag im Job geht wohl jeder mit Bauchschmerzen.

So wie Woller an seinem ersten Tag bei Siemens: Die Backsteingebäude empfindet er als "bedrückend", außerdem ist der Berliner Standort des Technologieriesen für Ortsfremde unübersichtlich - welches Tor ist das richtige? Der Menschenstrom, der vom U-Bahnhof zur Arbeit drängt, spült Woller zum Pförtner. Der schickt ihn in die Personalabteilung. Doch dort hat man ihn nicht erwartet. "Sie fangen heute hier an?" Die Sekretärin kramt in ihren Unterlagen. "In welcher Abteilung?", ruft sie quer durch den Raum. "Network Management Edge Networks", antwortet Woller halblaut, so als gehöre er nicht dazu. Die Sekretärin nickt erleichtert. "Ach so, alles klar. Ich stelle Ihnen Ihre Personalkarte aus." Elektrotechniker Woller soll bei Siemens als "Systemintegrator" arbeiten. Er überprüft, ob Telekommunikationsnetze so funktionieren, wie sie sollen. Dazu legt er in einem Versuchsraum verschachtelte Verbindungen an und überprüft, ob Nachrichten trotz Sackgassen und komplizierter Ringschaltungen ihren Weg durch das Labyrinth der Datenautobahn finden. Ein Job für Computerfreaks? "Wer die sucht, ist bei uns richtig: Hier sieht man schon mal komische Hemden und hässliche Hosen." Woller trägt ein kariertes Hemd zur beigefarbenen Hose. Vor seinem Schrank stand er am Morgen nicht sehr lange. "Ich wollte mich für den ersten Arbeitstag nicht herausputzen, sondern etwas tragen, in dem ich mich wohl fühle."

Als er zum ersten Mal die Tür zu seinem künftigen Arbeitsraum öffnet, ist ihm mulmig. Doch da sitzt nur ein einziger Angestellter - der Rest ist im Urlaub. Marcus Heise, fast genauso alt wie Woller, blickt von seinem Bildschirm auf. Er hat ihn bereits erwartet: Siemens stellt allen Firmenneulingen so genannte Paten zur Seite, die die Einsteiger ins Haus einführen und ihnen die ersten Arbeitstage erleichtern sollen. Heise zeigt Ralf Woller seinen Platz, erklärt Telefon und Kopierer und geht mit ihm Mittag essen.

Es ist Halbzeit, fast 13 Uhr, und Woller hat noch immer nicht getan, wozu er eigentlich hier ist: gearbeitet. Dass der Job so langsam anläuft, gefällt ihm. "So habe ich Ruhe, mir hier alles zeigen und erklären zu lassen. Und dass das auch noch ein Gleichaltriger übernimmt, ist besonders angenehm."

"Vorbildlich" sei das Patensystem von Siemens, sagt die Expertin Hertwig. "Immerhin ist der Arbeitgeber so etwas wie ein Gastgeber. Und wenn ich jemanden zu mir einlade, empfange ich ihn gebührend. Da darf kein Gedeck auf dem Tisch fehlen. Und genauso wenig dürfen am ersten Arbeitstag ein vernünftiger Bürotisch und ein Einführungsgespräch fehlen."

Nach dem Mittagessen schickt Heise den Neuen zur Betriebsärztin. Woller lacht und fragt: "Ist das ein Witz?" Doch um 14 Uhr sitzt er tatsächlich auf einer Pritsche des Sprechstundenzimmers. Die Ärztin klopft seinen Oberkörper ab - dopp, dopp - und fragt: "Tut das weh?" Dopp. "Und das?" Noch ein Sehtest, dann entlässt sie ihn mit den Worten: "Wir sehen uns in fünf Jahren wieder." Siemens schreibt seinen Mitarbeitern regelmäßige ärztliche Untersuchungen vor. Immerhin wird Woller künftig acht Stunden täglich vor dem Computer sitzen. Da gibt es typische Berufskrankheiten - vor allem Rückenprobleme und Sehschwäche.