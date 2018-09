Inhalt Seite 1 — E-M@il vom Chef Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von wegen Mappen zusammenstellen, Passfotos kleben: Der Schwede Christian Silfwersvard ist sich sicher, dass der traditionelle Bewerbungsweg in vier bis fünf Jahren der Vergangenheit angehören wird. Bewerbungen würden dann größtenteils über das Internet laufen. Für ihn selbst hat die Zukunft schon begonnen: Christian Silfwersvard arbeitet für den schwedischen Rekrutierungsservice Jobline. "Wir drehen den Prozess um: Bisher musste der Bewerber auf das Unternehmen zugehen. Jetzt kommt das Unternehmen zum Bewerber", sagt der 28-Jährige begeistert.

Möglich wird dieser Wandel durch Rekrutierungsdienste im Internet, die sich mit ihrem Angebot deutlich von reinen Online-Stellenanzeigen unterscheiden. Das Prinzip dieser Dienste: Ein Bewerber stellt seinen Lebenslauf und eine ausführliche Selbstdarstellung in ihre Datenbank. Per Suchprogramm, das die Unterlagen nach den gewünschten Kriterien prüft, können Unternehmen passende Kandidaten schnell präsentiert werden.

In Skandinavien und den USA ist die Rekrutierung neuer Mitarbeiter auch via Internet bereits selbstverständlich. Christian Silfwersvard schätzt, dass in Schweden mittlerweile schon mehr als die Hälfte aller Stellen über das Internet besetzt werden. Auch Urs Karkoschka, Personalleiter bei Bosch Telecom Software-Systeme in Backnang, sieht im Internet eine gute Möglichkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. "Stellenanzeigen in der Zeitung lohnen sich gerade im Bereich Informationstechnologie kaum noch. Im Verhältnis zum Rücklauf sind sie zu teuer, und die Auswahl der Bewerber kostet zu viel Zeit", sagt er. Keinerlei Zweifel hat auch Jochen Keller, der Personalreferent des Softwarekonzerns SAP, dass im Internet "die Zukunft des Personalwesens liegt. Online-Rekrutierung, betont er, "ist uns ein echtes Anliegen".

Doch in Deutschland steht die Entwicklung noch am Anfang. Andreas Arntzen, der als Projektleiter beim Holtzbrinck-Verlag mit dem Thema vertraut ist, nennt zwei Gründe für diese zögerliche Haltung: "Zum einen nutzen in Deutschland noch wenige Menschen das Internet. Und zum anderen sind die Deutschen wahre Sicherheitsfanatiker, wenn es um Datenschutz geht. Erst allmählich findet ein Mentalitätswandel statt, und das Verständnis für die Vorteile des Internet wächst."

Denn die sind im Vergleich zur klassischen Zeitungsanzeige für die Unternehmen erheblich: Die Suche per Netz ist in der Regel zielgerichteter, billiger und schneller erfolgreich. Sobald eine Stelle zu besetzen ist, kann in der Datenbank nach interessanten Bewerbern gesucht werden. Im Idealfall dauert es nur wenige Stunden, bis die Firmen eine Rückmeldung bekommen. Bis hingegen eine Anzeige erscheint und die ersten Bewerbungen per Post eintreffen, vergehen mehrere Tage. Auch erspart die Suche über Kriterien die Vorauswahl, die sonst von Hand aus dem Berg der Einsendungen getroffen werden muss.

Und für viele Jobsuchende bietet das Netz eine billige Möglichkeit, ihren "Marktwert" ganz unverbindlich zu testen. "Eigentlich hatte ich meinen Lebenslauf nur aus Spielerei in die Datenbank gestellt", erinnert sich Rakel Wanamo. Bei einer Computerweiterbildung hatte die 50-jährige Schwedin von den Rekrutierungsdiensten im Internet erfahren. "Als dann tatsächlich ein Angebot kam, war ich begeistert. Es ist so bequem: Ich musste nur einmal die Informationen auf den Internet-Seiten eingeben und erreichte damit viele verschiedene Firmen. Und das Geld für Porto und Material habe ich auch gespart", sagt sie. Jetzt scheint sie ihren Traumjob gefunden zu haben: Für eine schwedische Firma soll sie nach Polen gehen - das Land reizt sie schon lange.

Damit die Chancen einer Online-Bewerbung steigen, rät Christian Silfwersvard, alle Möglichkeiten zu nutzen und die Seiten persönlich zu gestalten. "Da Elemente wie individuelle Schrifttypen oder Briefpapier wegfallen, ist es wichtig, alle Textfelder zu nutzen, die Platz für eine Darstellung der eigenen Persönlichkeit lassen", sagt er. Außerdem solle man den Lebenslauf immer wieder überarbeiten und auf den aktuellen Stand bringen.