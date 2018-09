Wir stehen an der Ecke San Pedro und Fifth Street, eine halbe Meile östlich der Bürotürme von Downtown Los Angeles, und teilen Essen aus. Vor Ray Castellanis 20 Jahre altem Lincoln-Truck hat sich eine Menschenschlange gebildet: Schwarze vor allem, ein paar Latinos, wenige Frauen, keine Kinder. Ray und sein Freund Stuart heben die Plastikschüsseln mit den Mahlzeiten aus dem Wagen. Noreen und ich drücken den Wartenden Löffel und Gabeln in die Hand. Es gibt Nudeln mit Fleischsauce. Die Menschen essen gierig, manche im Stehen, die meisten hingehockt auf dem Trottoir.

Skid row heißt die Gegend hier. Das bedeutet: Armenghetto. Jede amerikanische Stadt hat ihre skid row , doch die von L. A. ist besonders groß: 40 Blocks zwischen Broadway und Alameda Street, ein ganzer Stadtteil. Seit zwölf Jahren fährt Ray Castellani dreimal pro Woche hierher, um seinen Brüdern Essen zu bringen. Seine Brüder: Das sind alle, die hier leben. "Ich nehme sie, wie sie sind. Ich versuche sie zu nichts zu bekehren. Es ist mir auch egal, ob sie schwarz oder weiß sind, Latinos oder Asiaten. Wir sind alle gleich und Kinder Gottes. Wenn alle Leute das einsehen, wird skid row verschwinden."

Die Frontline Foundation, die Ray Castellani auf Geheiß der Stimme gründete, arbeitete zunächst von der Pfarrküche einer Methodistengemeinde aus. Später zog sie in eine Mietsgarage im San Fernando Valley. Seit 1987 haben Ray und seine ehrenamtlichen Mitarbeiter fast 700 000 Mahlzeiten ins Armenghetto gebracht. Als die Spenden im Gefolge der Rassenunruhen von 1992 ausblieben, sah es so aus, als müsste Castellani aufgeben. Aber Frontline hielt durch. 1995 bekam Ray den Service Award des amerikanischen Präsidenten, die höchste Auszeichnung für soziale Verdienste. Seitdem fließen die Spenden wieder reichlich.

Auf der Fahrt ins Elendsviertel von L. A. erzählt Castellani aus seinem Leben. Erst eine Kindheit, die keine war: mit 4 ins Waisenhaus, mit 7 zum Großvater, Laufbursche für die Mafia, Alkoholiker, Marinesoldat. Dann ein Vagabundendasein zwischen Familie, Film und Flasche, 30 Jahre lang. "Ich war ein Blatt im Wind." Die Stiftung hat Ray endlich den Halt gegeben, den er brauchte. "Jetzt bin ich frei. Ich bin der freieste aller Menschen, weil ich geben kann, ohne zu nehmen."

Ray Castellani ist 66, aber sein gegerbtes Gesicht wirkt zehn Jahre älter. In Deutschland, wo die Wohltätigkeit ein blühender Wirtschaftszweig ist und an jedem Bankschalter Spendenvordrucke großer und kleiner Hilfsorganisationen ausliegen, würde man einen Mann wie ihn wahrscheinlich belächeln. Die nächste Flut wird die Spur seiner Taten verwischen, und die Nudeln und Sandwiches, die er auf die skid row bringt, machen niemanden zum besseren Menschen. Sie machen nur satt. Doch das genügt Ray: "Ich bin kein Missionar. Ich habe nichts Besonderes zu sagen. Ich drücke mich aus durch das, was ich tue."

Die Behälter mit den Portionsschüsseln sind leer; die Menschenschlange hat sich aufgelöst. Ein paar Leute stehen noch herum in der Hitze, müde, mit dreckigen Kleidern. Ein Schwarzer legt den Arm um Ray: "Ich liebe dich, Mann." - "Ich liebe dich auch, Tex", sagt Castellani und lässt die Heckklappe des Lincoln einrasten. Dann fahren wir zurück in die Welt der Einfamilienhäuser, Kleinkredite und Lebensversicherungen, die von hier aus gesehen wie ein fernes Märchen wirkt.