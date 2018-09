Wenn ein Geschäft gut läuft, sieht man nicht recht ein, warum man davon lassen sollte. Die Angewandte Ethik ist ein solches Geschäft, philosophischen Buchtiteln hat sie gute Verkaufszahlen beschert, Forschungsgelder, die ansonsten nicht gerade üppig in die Geisteswissenschaften fließen, aufgetaut und sogar zu so manchem neuen Lehrstuhl geführt. Und da sind auch noch die Talkshows, in denen Philosophen Fragen erörtern dürfen, die oft einem guten Thriller Konkurrenz machen: Soll, das ist beispielsweise die Frage, die derzeit die Niederländer wieder einmal beschäftigt, ein Arzt einen Patienten auf dessen Wunsch hin töten dürfen? Oder das britische Talkshowthema: Darf man selbst bestimmen, in wessen Körper die eigenen Organe übertragen werden?

Und weil Fragen solcher Art eher zu- als abnehmen, braucht man sich, so lautet die verbreitete Prognose, um die Zukunft der Ethik gewiss keine Sorgen zu machen.

Der britische Philosoph Bernard Williams ist da weniger optimistisch. Wer Williams' Buch über Ethik und die Grenzen der Philosophie liest, wird den Eindruck nicht los, das Geschäft mit der Ethik laufe vielleicht nur deshalb so gut, weil sie mit dem falschen Produkt handle. Denn schaut man sich einmal an, was die Angewandte Ethik leistet, so ist es überwiegend ein Reparaturdienst an Fehlentwicklungen der modernen Wissenschaftsgesellschaft.

Und weil die Pannen in den letzten Jahrzehnten sich so häufen, kommt die Ethik mit ihrer Pannenhilfe kaum hinterher.

Den Rationalisierungsschub, der den Rückstand gegenüber den ständig wachsenden Problembergen verringern sollte, verspricht sich bis heute eine Mehrzahl Angewandter Ethiker vom Utilitarismus und dessen Orientierung am Nützlichkeitsprinzip. Ganz in diesem Sinne entschied auch die britische Ärztekammer, es verstoße zwar gegen Recht und Anstand, eine Organspende unter rassistischem Vorbehalt - whites only - zu leisten, den Ärzten bliebe in einem solchen Fall jedoch keine andere Wahl, als das rassistische Verlangen zu akzeptieren. "Denn es ist ja wohl besser, das Leben eines Weißen zu retten als gar keines", fasste ein Sprecher die Position des Ärzteverbandes zusammen.

Zwar ist dies ein Extremfall, seine utilitaristische Methode ist gleichwohl exemplarisch. Und die hat, wie Williams einräumt, etwas Bestechendes: Sie ist denkbar voraussetzungsarm, braucht weder Tradition noch Kulturdifferenz zu beachten und kann auch von den jeweiligen individuellen Wertungen und Vorlieben des Einzelnen (in der Sprache der exakten Wissenschaft und des Utilitarismus nennt man so etwas "Vorurteile") absehen. Und gerade hier kennt der Utilitarismus kein Pardon und zeigt, wie Williams sich ausdrückt, "die Verteidigungsstrategie einer Supermacht, die sich nur dann für angemessen geschützt hält, wenn sie in der Lage ist, den Gegner zu vernichten". Diese verfolgten Dissidenten möchte Williams schützen und eine Lanze für die "Vorurteile" brechen, welche im Grunde nichts anderes sind als Urteile des gesunden Menschenverstandes.

Zurück zu Sokrates' Frage: Wie sollten wir leben?