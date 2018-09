Das Zimmermädchen im Arabella-Sheraton Hotel Bogenhausen in München musste vorm Reinemachen zweimal hinschauen, um ihren Augen zu trauen: Bis auf Wanne und Toilette fehlte im Badezimmer eines gerade abgereisten Gastes alles, was normalerweise zur Ausstattung gehört. Vom WC-Sitz über Schmink- und Wandspiegel, Seifenspender und Föhn bis hin zu Wasserhähnen, Mischbatterien und Waschbecken war alles demontiert und entwendet.

"Dem Gast", so Arabella-Sheraton-Sprecherin Barbara Radomski, "gefiel das Badezimmer offenbar so gut, dass er es komplett mitnehmen wollte." Der sofort alarmierte Portier des Hauses konnte den Wagen des Reisenden in der Tiefgarage gerade noch mit einer Parkkralle sichern. Später stellte sich heraus, dass der Dieb kein Einzeltäter, sondern Mitglied einer organisierten Bande war, die diese Art der Sanitärbeschaffung in mehreren Münchner Hotels versuchen wollte.

Auch wenn derart spektakuläre Fälle die Ausnahme sind und Diebstähle in den seltensten Fällen auf kriminelle Vereinigungen zurückgehen, wehren sich Hoteliers verstärkt gegen den ausufernden Diebstahl durch Gäste. Sie wollen nicht mehr schulterzuckend hinnehmen, wenn zum wiederholten Male Bademäntel, Fernbedienungen oder ganze Fernseher verschwinden: Schäden, die sich summieren.

Insbesondere Kettenhotels setzen vermehrt auf Vorbeugung. "Wo es Sinn macht, verzichten wir auf Logos - so zum Beispiel auf Aschenbechern und Kleiderbügeln", sagt Arabella-Sprecherin Radomski. "Für Souvenirjäger werden die Gegenstände so uninteressant. Föhns, Bilder und Faxgeräte in den Zimmern werden festgeschraubt." Eine amerikanische Luxushotelkette geht so weit, auch Nachttischuhren und -wecker diebstahlfest zu installieren, und in einigen deutschen Hotels prangt neuerdings an der Zimmerwand hinter wertvollen Drucken der in fetten schwarzen Lettern aufgesprühte Schriftzug: "Hier hing ein Bild" - zur moralischen Abschreckung allzu andenkenorientierter Gäste.

Sheraton schätzt den durchschnittlichen Schaden durch Diebstähle äußerst zurückhaltend auf 5000 Mark jährlich pro mittelgroßem Hotel. Allein im Frankfurter Arabella-Sheraton am Flughafen lösen sich pro Monat 15 Bademäntel, 30 Handtücher und 20 Regenschirme in Luft auf. Shampoofläschchen, Miniaturseifen und andere amenities im Badezimmer sind hingegen grundsätzlich als Mitnahmeartikel kalkuliert und belasten die Statistik nicht. Sie werden ohnehin weggeworfen, sobald sie angebrochen sind.

Die Maritim-Sprecherin Sabine Fauth beziffert den Schaden durch Diebstahl konzernweit sogar auf stattliche 150 000 Mark pro Jahr - ganz oben auf der Langfinger-Hitliste stehen Kleiderbügel und Bademäntel. Doch auch einen positiven Trend macht Fauth aus: Im Vergleich zu früheren Jahren "sinkt das Interesse an Fernbedienungen, da inzwischen wohl jeder eine hat und die meisten mit dem heimischen Fernseher nicht kompatibel sind." Dennoch: Im Maritim Frankfurt müssen pro Jahr 15 bis 20 Einschalthilfen ersetzt werden.

Größeren Interesses "erfreuen" sich dort die Fernbedienungen der Stereoanlagen, die ausschließlich in den acht Suiten bereitstehen.