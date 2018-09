Dylan Thomas: Unter dem Milchwald. Texte für Stimmen/Briefe aus dem Englischen von Erich Fried u. a.

Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 1999 579 S., 26,90 DM Gibt es einen Dichter, der wie Dylan Thomas aus Sprache lange Lieder macht, uns von einem Wort, von einem Bild ins nächste zieht, bis wir nur noch hoffen, nie ans Ziel zu kommen? Gibt es nicht. "Ganz früh eines Morgens im Winter in Wales, an der See, die still und grün wie Gras dalag, nach einer Nacht von teerschwarzem Heulen und Rollen ..." Damit muss man sich zurückziehen. Alles laut lesen. Denn leise lesen geht hier nicht. Radios und Fernseher sind vorher abzustellen.

Christopher Marlowe: Sämtliche Dramen von Wolfgang Schlüter übersetzt Eichborn Verlag, Berlin 1999 539 S., bis 1. April 2000: 98,- DM, danach 128,- DM Ist William Shakespeare der größte aller englischen Dramatiker? Na ja. Warum die Elisabethaner über diese Frage stritten, zeigt Wolfgang Schlüter in seiner furiosen Übertragung der Marlowschen Dramen. Ein Buch in Schwarz. Darin eine Welt voller Leidenschaft und Grausamkeiten, voller Hass und Tod. Was Marlowe von dem Kollegen Shakespeare trennte: Nichts Schlimmes wird bei ihm von einem guten Gott oder einer sanften Liebe gemildert. Alles also ganz modern. Auch dieses ist übrigens ein Buch zum lauten Vorlesen. Wer will denn warten, bis irgendein Regisseur diesen Wahnsinn auf die Bühne bringt?